cursă nebună prin sibiu la 5 dimineața: un șofer fără permis și beat a fugit de poliție și a lovit 3 mașini / foto

Un carambol între 4 mașini s-a produs în dimineața zilei de luni, în jurul orei 05:00, pe strada Horia din municipiul Sibiu, după ce un tânăr șofer a ignorat semnalele polițiștilor și a fugit de la control.

Potrivit primelor informații, un sibian în vârstă de 27 de ani, în timp ce conducea pe Calea Dumbrăvii din municipiu, nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor rutieri. Acesta și-a continuat în viteză deplasarea până pe strada Horia, unde a pierdut controlul volanului și a lovit un autoturism parcat. În urma impactului, mașina tânărului a ricoșat în autospeciala de poliție care se afla în urmărirea sa, iar autoturismul lovit inițial a fost proiectat într-un stâlp de iluminat și într-un alt vehicul parcat.

În urma impactului, un tânăr în vârstă de 23 de ani, pasager în autoturismul condus haotic de către sibian, a suferit un traumatism cranian minor, fiind transportat la spital.

Verificările polițiștilor au scos la iveală că șoferul nu deținea permis de conducere. Mai mult, testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.