doi români, reținuți pe aeroport în germania: au alergat pe pistă după avionul pe care îl pierduseră / video

Doi pasageri români au provocat panică și uimire pe aeroportul din Köln/Bonn, Germania, după ce au fugit efectiv pe pistă în încercarea disperată de a prinde un zbor Wizz Air spre București pe care îl pierduseră.

Incidentul s-a produs sâmbătă, 22 noiembrie, și a fost filmat de martori, imaginile ajungând rapid virale.

Cei doi bărbați, în vârstă de 28 și 47 de ani, au apăsat un buton de urgență care a activat sistemul de deschidere a ușii, pătrunzând fără drept pe pista de rulare. În acel moment, aeronava Wizz Air se îndepărta deja de poarta B70, cu motoarele pornite, pregătindu-se pentru decolare.

SURSĂ VIDEO – A Fly Guy’s Cabin Crew Lounge

Conform Libertatea, românii au început să alerge către avion, făcând semne insistente către cabină, sperând să fie luați la bord, deși procedurile de securitate interzic absolut orice acces pe pistă fără escortă autorizată.

Oliver Hünewinckell, purtătorul de cuvânt al Poliției Federale, a confirmat că poarta era închisă de aproximativ 10 minute în momentul în care cei doi au spart geamul.

„Pasagerii întârziați au declanșat manual mecanismul de urgență la ora 21.33, apăsând butonul pentru deschiderea ușii către pistă”. a declarat Oliver Hünewinckell

Forțele de securitate au intervenit rapid, cei doi bărbați fiind încătușați și conduși la secția de poliție de pe aeroport. Pe numele lor au fost deschise proceduri legale pentru încălcarea regimului de securitate aeronautică și provocarea unei alarme nejustificate.

Conducerea aeroportului a anunțat că, deși momentul a fost extrem de periculos, securitatea aviației nu a fost compromisă, iar traficul aerian nu a fost perturbat.

Pe rețelele sociale, unde videoclipul incidentului a fost distribuit intens, reacțiile au fost critice. O pagină a comunității însoțitorilor de zbor a comentat tranșant:

„Câtă minte trebuie să ai să faci așa ceva și să crezi că va funcționa? Nu vei ajunge la bord, ci vei fi arestat sau, și mai rău, aspirat într-un motor”. a postat un internaut

Incidentul readuce în discuție riscurile uriașe la care se expun persoanele care ignoră măsurile de siguranță din aeroporturi, unde orice abatere poate avea consecințe grave atât pentru pasageri, cât și pentru echipajele de zbor.