Autoritățile sibiene au intervenit în decursul a câtorva ore pentru a opri doi șoferi care au condus sub influența alcoolului, punând în pericol siguranța rutieră.

Primul caz a avut loc ieri, 23 noiembrie, în jurul orei 16:30, când polițiștii de la Poliția Municipiului Sibiu au fost sesizați telefonic despre un autoturism condus haotic dinspre localitatea Cristian spre municipiu. Mașina a fost oprită pe strada Livezii, la volan fiind identificat un bărbat de 59 de ani din Sibiu. Testarea alcoolscopică a indicat 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Al doilea caz s-a petrecut la aceeași dată, în jurul orei 20:10, în orașul Dumbrăveni. Polițiștii rutieri au oprit un autoturism condus pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea de un localnic în vârstă de 64 de ani. Testarea alcoolscopică a indicat 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.