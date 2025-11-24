Autoritățile sibiene au intervenit în decursul a câtorva ore pentru a opri doi șoferi care au condus sub influența alcoolului, punând în pericol siguranța rutieră.
Primul caz a avut loc ieri, 23 noiembrie, în jurul orei 16:30, când polițiștii de la Poliția Municipiului Sibiu au fost sesizați telefonic despre un autoturism condus haotic dinspre localitatea Cristian spre municipiu. Mașina a fost oprită pe strada Livezii, la volan fiind identificat un bărbat de 59 de ani din Sibiu. Testarea alcoolscopică a indicat 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Al doilea caz s-a petrecut la aceeași dată, în jurul orei 20:10, în orașul Dumbrăveni. Polițiștii rutieri au oprit un autoturism condus pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea de un localnic în vârstă de 64 de ani. Testarea alcoolscopică a indicat 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Ultima oră
- Potra dus din nou la audieri: este chestionat despre cum a făcut impresionanta avere 2 minute ago
- Prognoza pe 2 săptămâni pentru Sibiu: de la 13 grade la frig tăios și ploi zilnice! 3 minute ago
- Manifestări de Ziua Națională la Sadu: programul complet al evenimentelor 24 de minute ago
- Inspectorii ies pe teren la Sibiu: supermarketuri, patiserii, piețe și târguri, luate la purecat o oră ago
- Nereguli în lanț la Mediaș: un tânăr circula cu numere expirate, altul avea permisul suspendat 2 ore ago