dulciuri de poveste, păstrate în amintirea andreei: ionuț duce mai departe laboratorul de prăjituri din șura mare

Ionuț păstrează vie magia dulciurilor de poveste, continuând munca începută alături de soția sa, Andreea, pe care a pierdut-o într-un tragic incendiu. După numeroase cursuri, atât în țară, cât și în străinătate, el respectă cu strictețe fiecare rețetă creată și adaptată de Andreea, pregătind torturi pentru aniversări, nunți, botezuri și candy bar-uri.

În urma tragediei, Ionuț a decis să continue afacerea iubită a soției sale, păstrându-i rețetele exact așa cum le-a lăsat. „Dulciuri de poveste” este laboratorul de prăjituri din Șura Mare care oferă torturi personalizate, candy-bar, prăjituri delicioase, cozonaci parfumați și lista poate continua.

Ionuț Beleiu și soția sa au locuit în ultimii zece ani în Pforzheim, un oraș din apropiere de Stuttgart. În timp ce Andreea crea și experimenta combinații noi de gusturi, Ionuț îi era sprijin de nădejde în bucătărie. Astfel au apărut și primele comenzi de la românii stabiliți în Germania. Acum, după ce Andreea nu mai este, Ionuț a preluat frâiele afacerii și o duce mai departe, având-o mereu în gând.

„Am vrut să îi duc numele mai departe. Afacerea merge înainte. Oferim de toate: candy bar, prăjituri, torturi de nuntă, machete, saleuri, ciocolată Dubai, torturi personalizate – tot ce se poate. În acest an am urmat cursuri în Spania și în România, iar totul se face pe baza rețetelor ei, pe care ea le-a cumpărat și le-a adaptat. Comenzile se pot face telefonic sau pe pagina de Facebook, livrăm în tot județul Sibiu”, a spus Ionuț.

Laboratorul este amenajat în Șura Mare, în spațiul mult visat de cei doi soți, și este locul unde Ionuț continuă să creeze dulciurile de poveste în memoria Andreei.

Oferta de sărbători: cozonaci fragezi, rulade și nuci umplute

Magia sărbătorilor începe cu miros de cozonac cald, prăjituri fragede și gusturi care ne întorc în copilărie. Dulciuri de Poveste preia comenzi pentru Crăciun până în data de 15 decembrie.

Dulciurile disponibile sunt prăjituri asortate (120 lei/kg), nuci umplute – rețetă bătrânească, cu aluat fraged și cremă fină (125 lei/kg), saleuri cu cașcaval maturat, smântână, ou, sare grunjoasă, parmezan și susan deasupra (100 lei/kg), torturi cu tematică de Crăciun (140 lei/kg), ruladă cu nucă de cocos și caramel (100 lei) și cozonaci de 1 kg (50 lei/bucată).

Comenzile se pot face în privat sau la telefon / WhatsApp: 0770 345 633.

