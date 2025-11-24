egalul care doare: fc hermannstadt, doar remiză cu „lanterna” metaloglobus / video

Luni după-amiază, pe stadionul din Clinceni, FC Hermannstadt a risipit încă o șansă importantă de a respira în clasament, terminând doar la egalitate, 1-1, cu Metaloglobus – ultima clasată a campionatului.
Venită după spectaculosul 3-3 cu FCSB, echipa lui Măldărășanu era văzută drept favorită certă, însă realitatea din teren a contrazis orice așteptare.
Primele 45 de minute au fost modeste din partea ambelor formații. Hermannstadt a părut lipsită de inspirație, iar Metaloglobus a încercat doar să blocheze jocul sibienilor. Ritm slab, faze puține și un 0-0 care a descris perfect ceea ce s-a jucat.
Imediat după pauză, gazdele au prins curaj și au început să împingă jocul în treimea sibiană. În minutul 60, arbitrul a arătat punctul cu var, iar Huiban a transformat fără emoții, trimițând-o pe Metaloglobus în avantaj.
Reacția lui Măldărășanu a venit rapid: în minutul 66 i-a scos pe Jair și Căpușă, trimițându-i pe Biceanu și Gjorgievski. Din păcate pentru Sibiul, schimbările nu au schimbat aproape nimic. Jocul a rămas fragmentat, lent și fără idei.
Neguț salvează un punct
Deși evoluția nu s-a îmbunătățit, FC Hermannstadt a primit șansa egalării în minutul 82, tot după un penalty. Neguț a executat sigur, aducând scorul la 1-1 și oferind sibienilor un punct care, în contextul jocului, a fost maximumul posibil.
Remiza nu ajută deloc FC Hermannstadt, care rămâne penultima în clasament, cu doar 12 puncte. Metaloglobus, deși tot pe ultimul loc, ajunge la 8 puncte și prinde puțin curaj după acest meci.
Pentru Hermannstadt urmează un duel dificil acasă, cu UTA Arad – un meci în care publicul sibian așteaptă, în sfârșit, o victorie convingătoare
Ultima oră
- Măldărășanu cătrănit după 1-1 cu Metaloglobus: ”„Antwi nu a căzut de bătrânețe. A fost penalty!” o oră ago
- Ministerul Sănătății publică un nou proiect de Regulament pentru secțiile ATI o oră ago
- Ministerul Educației lansează noile programe școlare pentru clasa a IX-a. Publicul poate trimite propuneri până pe 12 decembrie 2025 2 ore ago
- Egalul care doare: FC Hermannstadt, doar remiză cu „lanterna” Metaloglobus / video 2 ore ago
- Sărbătoare de Hram la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Programul liturgic și semnificația evenimentului 3 ore ago