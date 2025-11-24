emil mureșan, celebrat la mediaș prin expoziția „natură și fantezie”

Medieșenii au putut vizita gratuit expoziția „Natură și Fantezie” a artistului Emil Mureșan, găzduită la Turnul Pietrarilor.

Evenimentul a oferit prilejul de a-i aduce un omagiu, fiind prezentată întreaga sa activitate artistică, în prezența fiicelor sale, a prietenilor, colaboratorilor și a altor persoane apropiate artistului.

„Natură și Fantezie” este o expoziție retrospectivă ce reunește lucrări ale lui Emil Mureșan, realizate din materiale inedite, de la rădăcini de copac până la pânză de păianjen.

Prin intermediul evenimentului de astăzi, iubitorii de artă au avut oportunitatea de a revedea creațiile artistului, care continuă să inspire noi generații, nu doar pe plan local. Totodată, vizitatorii și-au putut aminti momente importante din viața lui Emil Mureșan, în contextul în care s-au împlinit șapte ani de la trecerea sa în neființă.