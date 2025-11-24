Medieșenii au putut vizita gratuit expoziția „Natură și Fantezie” a artistului Emil Mureșan, găzduită la Turnul Pietrarilor.
Evenimentul a oferit prilejul de a-i aduce un omagiu, fiind prezentată întreaga sa activitate artistică, în prezența fiicelor sale, a prietenilor, colaboratorilor și a altor persoane apropiate artistului.
„Natură și Fantezie” este o expoziție retrospectivă ce reunește lucrări ale lui Emil Mureșan, realizate din materiale inedite, de la rădăcini de copac până la pânză de păianjen.
Prin intermediul evenimentului de astăzi, iubitorii de artă au avut oportunitatea de a revedea creațiile artistului, care continuă să inspire noi generații, nu doar pe plan local. Totodată, vizitatorii și-au putut aminti momente importante din viața lui Emil Mureșan, în contextul în care s-au împlinit șapte ani de la trecerea sa în neființă.
Ultima oră
- Emil Mureșan, celebrat la Mediaș prin expoziția „Natură și Fantezie” 2 minute ago
- Acces mai ușor la serviciile DGASPC Sibiu pentru copiii cu dizabilități din zona Mediaș 11 minute ago
- Vulpile fac ravagii în Sibiu: 5 rațe ucise într-o curte, plus apariții aproape zilnice în Ștrand și Terezian / video 12 minute ago
- Val de amenzi în Sibiu: 113 șoferi de TIR și autobuze, prinși cu nereguli la timpii de odihnă / foto 21 de minute ago
- Anul în care Sibiul a avut cei mai mulți locuitori: care sunt cele mai aglomerate cartiere 46 de minute ago