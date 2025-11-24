inspectorii ies pe teren la sibiu: supermarketuri, patiserii, piețe și târguri, luate la purecat

Instituția Prefectului – Județul Sibiu anunță că, în intervalul 24 noiembrie 2025 – 10 ianuarie 2026, vor fi derulate acțiuni de control în întreg județul.

Scopul acestor verificări este protejarea sănătății publice, asigurarea siguranței cetățenilor și garantarea conformității produselor comercializate pe perioada sărbătorilor de iarnă.

„Ne dorim ca sibienii să petreacă sărbătorile în deplină siguranță și să aibă acces la produse conforme, oferite în condiții legale și igienice”, transmite Instituția Prefectului.

Acțiunile vor fi coordonate de Comisia mixtă de control, alcătuită din reprezentanți ai:

Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu,

Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu,

Direcției de Sănătate Publică Sibiu,

Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu,

Instituției Prefectului – Județul Sibiu.

Verificările se vor concentra asupra unităților de producție, procesare, depozitare și comercializare a produselor alimentare, atât de origine animală, cât și non-animală, piețelor agroalimentare, târgurilor de Crăciun, supermarketurilor, patiseriilor, cofetăriilor, restaurantelor, dar și asupra zonelor publice cu aflux mare de persoane.

Principalele obiective ale controalelor includ:

respectarea normelor de igienă,

verificarea marcajelor și conformității produselor,

asigurarea trasabilității și retragerea produselor neconforme,

protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte,

intensificarea măsurilor de ordine publică în zonele aglomerate,

combaterea evaziunii fiscale în domeniile alimentație publică, comerț și turism.

Rezultatele controalelor și măsurile dispuse vor fi comunicate prefectului județului Sibiu și făcute publice printr-un comunicat oficial.