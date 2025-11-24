măldărășanu cătrănit după 1-1 cu metaloglobus: ”„antwi nu a căzut de bătrânețe. a fost penalty!”

FC Hermannstadt a plecat doar cu un punct din deplasarea de la Clinceni, acolo unde a remizat 1-1 cu Metaloglobus, ultima clasată (VIDEO AICI). La finalul meciului, antrenorul Marius Măldărășanu a analizat fără menajamente prestația echipei sale, recunoscând că egalul a fost, în cele din urmă, „rezultatul echitabil” al unui duel între două formații aflate în suferință.

Tehnicianul sibienilor s-a arătat nemulțumit de modul în care echipa sa a început partida.

„În primele minute am jucat mult cu Căbuz în loc să jucăm în față, iar golul lor a fost la prima acțiune. Jair trebuia să dubleze mai bine pe Kevin și poate nu mai ieșea penalty-ul”, a explicat Măldărășanu, referindu-se la faza din minutul 60 care a dus la deschiderea scorului.

Fază controversată: „Stăteam cu inima cât un purice”

Metaloglobus putea face 2-0 după o fază care a ridicat multe semne de întrebare.

„Oroian pasează la Stancu și iese acea simulare. Stăteam cu inima cât un purice pe bancă. Bine că s-a terminat…”, a spus antrenorul, mulțumit măcar că arbitrul nu a acordat al doilea penalty pentru gazde.

Chiar dacă Hermannstadt putea forța victoria în final, Măldărășanu recunoaște că remiza reflectă realitatea din teren.

„Puteam să câștigăm, dar este un rezultat echitabil, două echipe în suferință. 1-1 meritat. Avem momente bune, dar încerc să fim mai pragmatici, fără greșeli în treimea noastră. Presiunea locului te macină. Un lucru pozitiv este că avem două meciuri consecutive fără înfrângere”, a punctat tehnicianul sibian.

Penalty cerut la Antwi: „Nu cade de bătrânețe. Era penalty!”

Unul dintre momentele-cheie pentru Hermannstadt a fost duelul lui Nana Antwi din care sibienii au cerut penalty.

„De pe bancă am cerut penalty. Nana e jucător care nu cade ușor. Nu cade de bătrânețe, cum se spune. După ce am revăzut faza, consider că este penalty. Arbitrul a judecat rapid, dar per total brigada a avut un meci bun”, a transmis Măldărășanu.

FC Hermannstadt rămâne în zona roșie a clasamentului, iar presiunea crește înaintea duelului următor, pe teren propriu, cu UTA Arad.