manifestări de ziua națională la sadu: programul complet al evenimentelor

Primăria și Consiliul Local al Comunei Sadu, în parteneriat cu Parohiile Sadu I, Sadu II și Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu, anunță organizarea unor manifestări speciale cu ocazia Zilei Naționale a României. Evenimentele vor avea loc duminică, 30 noiembrie 2025.
Programul zilei:
- 10:00 Participarea la Sfânta Liturghie
- 12:00 Procesiunea celor două parohii către Monumentul Eroilor
- 12:15 Depunerea coroanelor de flori și intonarea Imnului Național
- 12:30 Slujba de pomenire a eroilor neamului
- 12:45 Alocuțiuni și discursuri din partea oficialităților
- 13:00 Program artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale „Samuil Micu” Sadu
- 13:30 Paradă Militară
Administrația locală transmite că prezența comunității la această ceremonie, încărcată de simbolism și recunoștință, aduce un omagiu demn înaintașilor care au contribuit la făurirea națiunii.
