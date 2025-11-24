manifestări de ziua națională la sadu: programul complet al evenimentelor

Primăria și Consiliul Local al Comunei Sadu, în parteneriat cu Parohiile Sadu I, Sadu II și Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu, anunță organizarea unor manifestări speciale cu ocazia Zilei Naționale a României. Evenimentele vor avea loc duminică, 30 noiembrie 2025.

Programul zilei:

10:00 Participarea la Sfânta Liturghie

12:00 Procesiunea celor două parohii către Monumentul Eroilor

12:15 Depunerea coroanelor de flori și intonarea Imnului Național

12:30 Slujba de pomenire a eroilor neamului

12:45 Alocuțiuni și discursuri din partea oficialităților

13:00 Program artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale „Samuil Micu” Sadu

13:30 Paradă Militară

Administrația locală transmite că prezența comunității la această ceremonie, încărcată de simbolism și recunoștință, aduce un omagiu demn înaintașilor care au contribuit la făurirea națiunii.