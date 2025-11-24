ministerul educației lansează noile programe școlare pentru clasa a ix-a. publicul poate trimite propuneri până pe 12 decembrie 2025

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) deschide, începând de luni, 24 noiembrie, etapa de transparență publică pentru noile programe școlare destinate clasei a IX-a, un pas esențial în reforma curriculumului liceal care va intra în vigoare din anul școlar 2026–2027.

Potrivit ministerului, documentele vor fi disponibile online pe pagina oficială a instituției, în secțiunea dedicată consultărilor publice, iar perioada de trimitere a sugestiilor și opiniilor este 24 noiembrie – 12 decembrie 2025.

Evenimente live pentru profesori și public

Între 26 și 28 noiembrie, MEC va organiza o serie de evenimente de prezentare a noilor programe, transmise live pe canalul oficial de YouTube al ministerului. În aceste sesiuni, specialiștii implicați vor explica structura noilor documente, principiile de proiectare și modul în care se vor aplica în practică.

Distribuția disciplinelor pe zile și intervalele orare pot fi consultate pe site-ul oficial al Ministerului Educației (edu.ro).

Pentru colectarea opiniilor, începând cu data de 26 noiembrie, va fi activat un formular de feedback public, iar cadrele didactice vor primi, prin inspectoratele școlare, un formular Google dedicat.

O reformă curriculară cu miză mare

Ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David, a subliniat importanța acestui proces pentru viitorul învățământului românesc:

„Sunt convins că generația care va avea șansa să fie pregătită la nivel liceal prin noul curriculum va atinge standardele educaționale așteptate de țară, iar analfabetismul funcțional – care a devenit în ultimii ani un risc de securitate națională – va fi drastic redus.”

Oficialul a mulțumit celor peste 1.500 de specialiști care au lucrat la elaborarea noilor programe și care vor participa la dezbaterile publice. Procesul curricular a fost coordonat de echipa Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) și Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, sub îndrumarea lui Bogdan Cristescu și Gabriel Vrânceanu.

Ce urmează

După încheierea perioadei de consultare, următoarea etapă va avea loc la finalul lunii ianuarie 2026, când ministerul va definitiva restul programelor școlare pentru toți anii de studiu și pentru toate disciplinele obligatorii din noul curriculum liceal.

Implementarea noilor programe va necesita ulterior actualizarea manualelor, formarea profesorilor și o pilotare atentă în liceele selectate, pentru a asigura coerența dintre intențiile curriculare și realitatea din clase.

Consultare importantă

Deschiderea dezbaterii publice marchează o etapă rară de transparență și participare în sistemul educațional românesc. Profesorii, părinții și elevii au, pentru prima dată după mulți ani, posibilitatea de a contribui direct la definirea conținutului care va fi predat în liceu.

Educația românească se află într-un moment decisiv: noile programe ar putea aduce conținuturi mai relevante și mai ușor de aplicat, dar succesul reformei va depinde de modul în care feedbackul colectat va fi integrat și de resursele alocate implementării.

Acces direct la documente și transmisii

🔗 Programele propuse: edu.ro/cons_pub_programe_scolare_liceu

🔗 Mesajul integral al ministrului Educației: edu.ro/press_rel_195_2025

🔗 Detalii despre evenimentele live și orare: edu.ro/anunt_lansare_programe_scolare_liceu

Calendarul

Publicarea programelor: 24–26 noiembrie 2025

Evenimente live: 26–28 noiembrie 2025

Perioada de feedback: 24 noiembrie – 12 decembrie 2025

Finalizarea programelor: ianuarie 2026

Ce aduc nou noile programe

Programe și manuale noi, concepute pentru a integra metode moderne de predare și evaluare, cu accent pe competențe precum comunicarea, gândirea critică, STEM, digitalizarea, educația pentru viață, civică și juridică, antreprenoriat și sensibilitate culturală.​

Profesorii vor fi formați pentru a utiliza metode de predare inovatoare și personalizate, centrate pe elev.​

Structura orară a unor discipline a fost schimbată, în special la matematică-informatică sau profiluri umaniste, unde anumite materii (ex: limba și literatura română, limbile moderne) primesc ore suplimentare. Discipline ca biologia și chimia pot avea ore în plus față de planul precedent, iar gramatica devine obligatorie în cadrul limbii române.​

A fost introdusă disciplina obligatorie „consiliere și dezvoltare personală”, precum și posibilitatea ca școlile să personalizeze curriculumul pentru a răspunde mai bine nevoilor elevilor prin variante pilot de plan-cadru.​

Competențele digitale și elementele de educație pentru sănătate, sport și artă au un rol mai vizibil, alături de o mai bună integrare a educației antreprenoriale prin disciplina de economie și consiliere/orientare.

Cum pot profesorii trimite feedback pentru noile programe școlare

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că procesul de consultare publică este deschis tuturor celor interesați – profesori, părinți, elevi, organizații educaționale sau simpli cetățeni.

Pentru a trimite feedback, există două modalități principale:

Formularul public online, disponibil începând cu data de 26 noiembrie 2025, pe site-ul oficial al ministerului, la secțiunea Consultare publică – Programe școlare pentru clasa a IX-a. Formularul poate fi completat direct pe pagina web a MEC, fără autentificare.

Poți adăuga observații generale sau propuneri punctuale pentru fiecare disciplină.

Recomandare: specifică la început disciplina și pagina sau secțiunea la care te referi, pentru ca propunerea ta să fie mai ușor de analizat. Formularul Google dedicat cadrelor didactice, care va fi transmis prin inspectoratele școlare județene. Acest instrument este destinat profesorilor din învățământul preuniversitar și oferă câmpuri pentru propuneri detaliate pe competențe, conținuturi și sugestii de evaluare.

Ministerul încurajează transmiterea de propuneri argumentate și exemple concrete de aplicare la clasă.

După încheierea perioadei de consultare, toate observațiile vor fi centralizate de către Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), urmând ca versiunile finale ale programelor să fie publicate în luna ianuarie 2026.