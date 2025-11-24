ministerul sănătății publică un nou proiect de regulament pentru secțiile ati

Ministerul Sănătății a publicat luni, 24 noiembrie, în transparență decizională, un proiect de ordin pentru actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI.

Clasificarea secțiilor ATI, pentru creșterea siguranței pacienților

Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, noul regulament lansat în desbatere aici introduce un sistem clar de clasificare a secțiilor ATI din România în trei categorii, în funcție de complexitatea cazurilor tratate și infrastructura disponibilă. Scopul este de a asigura un traseu sigur și eficient pentru pacienții critici, astfel încât aceștia să beneficieze de tratament optim în funcție de gradul de dotare al fiecărei unități.

Dotări suplimentare și echipe multidisciplinare obligatorii pentru unitățile medicale

Proiectul prevede ca orice unitate publică sau privată care efectuează anestezie să aibă minim un pat de supraveghere post-anestezie dotat corespunzător, precum și echipamente medicale aflate în proprietate, cu service și mentenanță asigurate. Sunt impuse dotări suplimentare pentru secțiile de terapie intensivă dedicate pediatriei, cu aparatură specifică, și sunt clarificate atribuțiile personalului ATI, precum și structura echipelor multidisciplinare. Sunt implicați specialisti precum epidemiologi, farmacologi clinici, psihologi și fizioterapeuți.

Măsuri întărite pentru controlul infecțiilor nosocomiale

Se consolidează reglementările privind controlul infecțiilor nosocomiale, cu accent pe proceduri și verificarea conformității.

Regulament actualizat pentru eliminarea improvizațiilor și creșterea calității actului medical

Ministrul Sănătății a subliniat că modificările vizează siguranța reală a pacienților și eliminarea improvizațiilor. Controlul structurilor, procedurilor și avizelor va fi întărit în toate unitățile medicale care efectuează anestezie, atât publice, cât și private.​