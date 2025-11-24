motociclistă rănită într-un accident în giratoriul de la ramada / video, foto

Un accident rutier a avut loc, luni, în muncipiul Sibiu, în zona Ramada. O motociclistă a fost rănită.
UPDATE
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul cǎ, în timp ce conducea un autoturism pe banda 2, dinspre Bulevardul Victoriei spre Bulevardul Corneliu Coposu, o tânără în vârstă de 22 de ani, din Slimnic, nu s-a asigurat la trecerea pe banda 1 si a acrosat o motocicletă, condusa de către o sibiancă, în vârstă de 18 ani.
„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență în Piața Unirii pentru a acorda asistență medicală unei motocicliste acroșată de un autoturism. Motociclista, o tânără în vârstă de 18 ani acuză dureri de spate și a fost transportată la UPU Sibiu pentru investigații de specialitate”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Traficul se desfășoară îngreunat.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Potrivit martorilor, femeia nu avea echipament corespunzător conducerii motocicletelor. Ea purta doar cască de protecție.
La fața locului au intervenit polițiștii și echipaje medicale din cadrul ISU Sibiu.
Revenim cu detalii!
