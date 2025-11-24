nereguli în lanț la mediaș: un tânăr circula cu numere expirate, altul avea permisul suspendat

În perioada 21 – 24 noiembrie, polițiștii sibieni au continuat activitățile specifice în vederea menținerii unui climat de siguranță publică, în județul Sibiu. Astfel, s-au desfășurat 27 de acțiuni punctuale și s-a intervenit la 202 evenimente, dintre care 131 sesizate prin apel 112.

Acum două zile, pe 22 noiembrie, în jurul orei 18:40, polițiștii din Mediaș au oprit pe strada Cloșca un autoturism condus de un localnic în vârstă de 60 de ani. Verificările au relevat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat.

Ieri, 23 noiembrie, în jurul orei 16:30, polițiștii din Mediaș au efectuat un control rutier pe Șoseaua Sibiului, oprind un tânăr de 23 de ani, din Copșa Mică, care conducea un autoturism. Verificările au arătat că autorizația provizorie de circulație a vehiculului era expirată.