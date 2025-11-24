noi vești despre deschiderea pârtiilor: păltiniș arena e gata, la voineasa se trage tare, iar la oncești mai durează

Sezonul de iarnă 2025-2026 se apropie, iar pârtiile de schi din județul Sibiu și împrejurimi se află în pline pregătiri pentru a primi turiștii. În timp ce vremea continuă să fie imprevizibilă, administratorii domeniilor schiabile au anunțat planurile și așteptările pentru deschiderea pârtiilor.

Managerul general Păltiniș Arena, Dan Gherman, a confirmat că stațiunea este pregătită pentru deschiderea oficială a sezonului în weekendul prelungit de 1 Decembrie.

„Momentan suntem pregătiți 100% cu pârtia D. În cazul în care condițiile meteo vor fi favorabile să mai producem zăpadă, vom deschide și alte pârtii. În ultimele zile prognoza meteo a fost foarte schimbătoare, noi suntem pregătiți cu toate ‘armele’ — tunurile sunt poziționate pe pârtii, cablurile și furtunurile de apă sunt conectate, așteptăm doar temperaturile scăzute”, a declarat Gherman.

Tarifele pentru Păltiniș Arena au suferit o ușoară ajustare, cu majorări de maximum 5 lei, reflectând creșterea TVA-ului și costurile ridicate la energie, combustibil și salarii. Un card de 30 de puncte costă 95 de lei pentru copii, 105 lei pentru elevi, studenți și pensionari și 110 lei pentru adulți, iar un abonament de sezon se situează în jurul valorii de 1.850 de lei.

Pârtia Oncești așteaptă condiții meteo favorabile

Reprezentantul pârtiei Oncești, Puiu Boța, a declarat că deschiderea domeniului schiabil nu poate fi stabilită încă.

„Nu avem o dată stabilită pentru deschidere, nici măcar estimativ nu putem spune. Trebuie să vedem cum va fi vremea. Nici legat de prețuri nu vă pot da momentan detalii”, a precizat Boța.

Voineasa: start planificat și tarife menținute pentru turiști

La Voineasa, administratorul Adrian Iepure menține obiectivul de deschidere pe 1 Decembrie, așa cum s-a întâmplat și în sezoanele precedente.

„Noi suntem pregătiți întru-totul. Așteptăm doar zăpadă și temperature negative, să putem începe producția de zăpadă artificială. Noaptea trecută am avut temperaturi negative, -5,-6 grade, am luat totuși decizia să nu pornim instalația de zăpadă artificială, pământul încă nu a înghețat și nu era oportun acest demers! ”,a explicat Adrian Iepure. Pentru acest sezon, Voineasa a pregătit o serie de investiții, printre care un punct après-ski și achiziția a trei tunuri de zăpadă performante. (detalii aici)

La Voineasa, administratorul Adrian Iepure a declarat că a luat decizia să mențină aceleași tarife ca în sezoanele trecute: „Prin acest demers, sperăm ca vom fi vizitați de cât mai mulți turiști”. În prezent, tarifele estimate pentru Voineasa sunt în jur de 110 lei pentru o zi de schi pentru adulți și circa 380 de lei pentru un pachet de patru zile.