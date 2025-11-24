pauză la csu sibiu: „ne întoarcem mai puternici!” - urmează duelul cu oradea

După victoria de la Târgu Jiu, CSU Sibiu a intrat oficial în pauza competițională, iar următorul meci al galben-albaștrilor este programat în deplasare, la Oradea, pe 13 decembrie. Clubul a transmis un mesaj clar către suporteri: echipa își ia câteva zile libere pentru a se reface fizic și mental, iar apoi revine la antrenamente cu obiectivul de a crește și de a se suda și mai bine.

„Avem câteva zile libere, atât cât să ne resetăm puțin, iar apoi ne întoarcem la treabă cu și mai multă energie”, transmit reprezentanții clubului. Pauza este văzută ca un moment necesar pentru reglaje, reconectare și consolidarea jocului colectiv.

Conducerea și staff-ul tehnic subliniază că în perioada următoare se va lucra „cu calm și răbdare” pentru îmbunătățirea jocului, iar obiectivul este ca echipa să revină mai încrezătoare, mai conectată și pregătită să lupte până la capăt.

CSU Sibiu le transmite suporterilor că spiritul echipei rămâne neschimbat: dorința de a da totul pe teren și de a continua lupta alături de fanii care au fost mereu în spatele echipei.