potra dus din nou la audieri: este chestionat despre cum a făcut impresionanta avere

Horațiu Potra a fost adus luni, 24 noiembrie, sub escortă păzită, la sediul Parchetului General, unde a fost audiat într-un dosar complex ce vizează acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani, în legătură cu sumele obținute în Republica Democrată Congo.

În iulie, procurorii au instituit sechestru pe o parte semnificativă din averea lui Potra: 26 milioane lei, 28 kilograme de aur și 12 imobile din București și Sibiu. Măsura a fost dispusă în cadrul unei anchete în care acesta este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, fapte ce ar fi fost comise în perioada în care activa în Congo.

Conform Agerpres, între iunie 2023 și noiembrie 2024, Potra ar fi obținut venituri de aproximativ 72 milioane lei din servicii de management al securității prestate în Congo, prin firma SC GPH Legion Africa Role SRL. Procurorii susțin că banii ar fi fost transferați ulterior în conturi personale sau în conturile unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite, printr-o rețea de circuite comerciale și financiare fictive, cu scopul de a evita plata obligațiilor fiscale în România.

În cadrul aceluiași dosar au fost puși sub acuzare și trei colaboratori ai lui Potra, considerați esențiali în mecanismul de transfer al banilor către Emiratele Arabe Unite:

Silli Rodolphe Paul Antoine, cetățean francez, implicat prin compania Rodho Strategy LLC;

Daniel – Simion Potra, prin firma GPH La Role Ltd;

Dionisie Moldovan, reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O., ambele înregistrate în Emiratele Arabe Unite.

Joi seară, Horațiu Potra, alături de fiul său, Dorian Potra, și de nepotul său, Alexandru Potra, au fost aduși în țară cu o cursă din Dubai și plasați ulterior în arest, în baza mandatelor emise în această cauză. Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili traseul complet al banilor și responsabilitatea fiecăruia dintre cei implicați.