povestea luminiței maria nistoroaei dejan: între vocile copiilor, puterea tradițiilor și drumul politic al unei artiste care schimbă comunități

PSD Sibiu a transmis următorul comunicat de presă, semnat de doamna consilier județean Luminița Maria Nistoroaei Dejan.

“Luminița Maria Nistoroaei Dejan reușește să îmbine rolurile de mamă și soție cu pasiunea pentru folclor și cu implicarea politică, aducând tradițiile românești mai aproape de comunitatea din nordul județului Sibiu și sprijinind tinerii să-și descopere talentul artistic. Luminița are acel tip de prezență care îți impune atenția fără să ridice vocea. Intră în încăpere ca un om obișnuit, dar rămâne ca unul memorabil. În privirea ei se amestecă blândețea unui profesor și hotărârea unui om care știe exact ce are de făcut. La 30 de ani, trăiește într-un ritm în care mulți ar obosi doar privind de pe margine: între politică și cultură, între birou și scenă, între decizie administrativă și repetițiile a peste o sută de copii. Absolventă a studiilor universitare de licență și masterat la Sibiu, Alba Iulia și Târgu Mureș, Luminița Maria Nistoroaei Dejan a obținut diploma de licență cu titlul de „LICENȚIAT ÎN ȘTIINȚA MEDIULUI” la Sibiu, „LICENȚIAT ÎN PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR” la Alba Iulia și a finalizat cursurile universitare de licență și masterat în muzică la Târgu Mureș.

Drumul artistic și influența familiei

Luminița a crescut cu sunetul instrumentelor tatălui ei. Nu vorbește despre copilărie cu nostalgie, ci cu o luciditate caldă: „Dragostea pentru cântec mi-a fost insuflată de la o vârstă foarte fragedă. Am crescut cu cântecul în casă, tatăl meu fiind muzicant. Auzindu-l pe el cum cântă, mi-am dorit să fac și eu același lucru, să aduc bucurie celor care mă ascultă. Am crescut cântând și toate trăirile mele sufletești și tot ceea ce trăiesc în prezent se leagă de muzică. Acolo s-a așezat temelia. Muzica nu a fost un hobby, ci identitatea mea”, spune ea, cu un zâmbetul pe buze.

În prezent, Luminița Maria Nistoroaei Dejan este profesor de canto popular la Școala Populară de Arte și Meserii „ILIE MICU” din Sibiu și referent pe cultură la Casa de Cultură a Orașului Dumbrăveni. Astăzi, când o vezi în mijlocul copiilor, învățându-i să își țină spatele drept sau să își găsească respirația potrivită, înțelegi că disciplina ei nu e rigidă, ci maternă. Nu ridică tonul, ci ridică nivelul. Fiecare copil primește atenția ei totală, de parcă în fața ei s-ar afla cel mai important debut de pe cea mai mare scenă. Și pentru ei chiar este. „Cântecul popular transmite valorile esențiale ale poporului român, precum iubirea de țară și de locurile natale, respectul față de familie și de tradiții, dar și credința în Dumnezeu. Prin versurile sale, el exprimă sentimente profunde de dor, dragoste, tristețe sau bucurie, reflectând sufletul omului simplu. De asemenea, cântecul popular promovează munca, cinstea și demnitatea, arătând legătura strânsă dintre om și natură. Astfel, cântecul popular nu este doar o formă de artă, ci și o mărturie vie a identității și valorilor românești”, explică ea.

Inițiative pentru tineret și promovarea folclorului

Începând din anul 2016, la Valchid și Hoghilag, Luminița Maria Nistoroaei Dejan a pus bazele unei formații de dansuri populare și a unui grup vocal, înscriind peste 70 de tineri cu vârste între 7 și 14 ani. Împreună cu aceștia, a organizat spectacole de colinde, parade de port popular, spectacole de cântece patriotice, Festivalul Concurs „Cânt și Joc de pe Târnvă” (3 ediții), spectacole cu ocazia zilei de 8 martie și multe altele, cu sprijinul autorităților locale.

„Activitatea artistică și cea politică se îmbină, deoarece eu mi-am propus să-mi folosesc sensibilitatea artistică pentru a sprijini valorile comunității. Prin statutul de consilier județean, consider că am mai multe oportunități de a promova cultura, tradițiile și arta locală. Totuși, trebuie păstrat un echilibru între cele două domenii, nu amestec politica cu creația artistică și rămân obiectivă în actul decizional, astfel activitatea politică îmi oferă mijloace concrete de a susține cultura, iar activitatea artistică îmi menține legătura cu oamenii și autenticitatea.”, precizează Luminița Maria Nistoroaei Dejan.

A reușit să transforme Casa de Cultură din Dumbrăveni într-un loc viu, iar repetițiile într-o terapie colectivă pentru copiii care au nevoie de ritm, de disciplină, de un adult stabil în viața lor. Acolo sunt înscriși peste 100 de tineri, pe care Luminița îi pregătește și îi însoțește la evenimente locale și județene. Fiecare o știe pe nume. Fiecare vine în jurul ei ca lângă un centru de gravitație. „În prezent, la Casa de Cultură din Dumbrăveni, sunt înscriși peste 100 de tineri din nordul județului Sibiu, care participă la evenimentele pe care le organizez. Față de evenimentele culturale de peste an, am acordat o importanță deosebită cântecelor religioase, organizând în diferite parohii recitaluri de pricesne susținute tot de către mine și elevii mei, cu sprijinul autorităților locale și județene. Am organizat multe evenimente și în regim de voluntariat, tocmai pentru a aduce bucurie comunităților noastre. Pentru fiecare sărbătoare de peste an, care are o însemnătate aparte, avem planificate activități culturale. Fiecare copil are un potențial uriaș, iar faptul că pot contribui la descoperirea și dezvoltarea lui este cea mai mare satisfacție.”, spune ea.

Îmbinarea artei cu politica

În administrație, Luminița Maria Nistoroaei Dejan e precisă. Știe regulile, cunoaște oamenii, își asumă proiectele. Nu o vezi grăbindu-se sau făcând gesturi largi; dinamica ei e interioară, ca la acei oameni rari care par calmi în exterior, dar care, în tăcere, împing lucrurile înainte. A intrat în politică recent, dar nu ca un început, ci ca o continuare firească a muncii de peste un deceniu în comunitate. Ea nu vorbește despre ideologie, ci despre oameni. Nu despre strategii electorale, ci despre copii, cultură, tradiție și infrastructură culturală. De doi ani, Luminița este și consilier județean PSD. Alegerea de a intra în PSD a fost determinată de rezultatele sale culturale în nordul județului Sibiu și colaborarea strânsă cu autoritățile locale – primarii Nicolae Lazăr și Emil Dârloșan, dar și cu deputatul Bogdan Trif, care i-a dat încredere că poate contribui mai mult. Pentru ea, politica este un instrument prin care poate transforma idei în proiecte, fără a amesteca însă sfera artistică cu cea decizională. „Datorită rezultatelor mele avute în urma activității cultural-artistice în nordul județului Sibiu, și nu numai, această alegere de a intra în politică a fost un răspuns la chemarea autorităților locale și a conducerii PSD Sibiu. Menționez buna colaborare avută cu primarii Nicolae Lazăr- comuna Hoghilag și Emil Dârloșan – orașul Dumbrăveni și cu domnul deputat Bogdan Trif. Am intrat în politică pentru că am simțit nevoia să contribui mai activ la dezvoltarea comunității și la crearea unor oportunități reale pentru oameni— fie că vorbim de cultură, educație sau servicii sociale. Politica mi s-a părut o cale prin care pot transforma ideile și valorile în proiecte concrete care să aibă un impact și mai mare asupra oamenilor. Am ales PSD pentru că valorile promovate de acest partid — solidaritate, sprijin pentru comunitate și atenție față de nevoile oamenilor de rând — se potrivesc cu principiile mele și cu ceea ce îmi doresc să realizez în plan local și județean. Mi-am dorit să folosesc sensibilitatea artistică pentru a sprijini valorile comunității. Politica și arta nu se exclud. Una îmi dă instrumente, cealaltă îmi dă suflet.”, completează Luminița Maria Nistoroaei Dejan.

Întrebată dacă au existat momente în care ar fi vrut să renunțe la artă sau politică, Luminița răspunde cu simplitate și credință: „Oricât de greu ar fi, cu credință în Dumnezeu și dragoste pentru oameni, mergem mai departe.”

Mândria portului popular

Artista consideră că județul Sibiu oferă suport real artiștilor și ansamblurilor. Există finanțări, ghiduri și instituții care lucrează cu implicare. Totuși, crede că procedurile ar putea fi simplificate, iar fondurile pentru tinerii artiști – suplimentate. Coordonarea ansamblurilor de copii și tineri este, după cum spune ea, „o responsabilitate frumoasă și complexă. M-a determinat să mă implic, în primul rând, dragostea pentru tradiție și pentru lucrul cu tinerii. Mi se pare extraordinar să vezi cum generațiile tinere descoperă bucuria dansului, a cântecului popular, a scenei, și cum prin aceste activități își dezvoltă nu doar talentul artistic, ci și încrederea în sine, disciplina și spiritul de echipă. Sprijinul autorităţilor din judeţul Sibiu pentru artiști locali și ansamblurile de copii și tineri este clar prezent şi funcţional, ceea ce este foarte bine. Pentru mine, această activitate nu este doar despre repetiții și spectacole, ci despre formarea unor oameni frumoși, care duc mai departe valorile comunității noastre. Fiecare copil are un potențial uriaș, iar faptul că pot contribui la descoperirea și dezvoltarea lui este cea mai mare satisfacție. Există bugete, ghiduri, sesiuni de finanţare şi un cadru instituţional care îi include pe toți, dar ar fi bine să existe mai multe fonduri dedicate tinerilor artiști, precum și proceduri mai simple pentru accesarea acestor sesiuni.”, consideră Luminița Maria Nistoroaei Dejan.

Pentru Luminița Maria Nistoroaei Dejan, portul popular nu este un simplu veșmânt, ci o moștenire și o responsabilitate. „A purta cu mândrie costumul popular înseamnă să onorez tradiția și rădăcinile comunității din care fac parte. Nu este doar un simplu costum, ci o legătură vie cu istoria, cu obiceiurile și cu valorile pe care le-au păstrat generațiile care ne-au precedat. În același timp, este o declarație de identitate și respect față de cultura noastră: atunci când dansăm, cântăm sau participăm la evenimente purtând costumul popular, transmitem celorlalți dragostea pentru tradiție și bucuria de a fi parte dintr-o comunitate vie. Este un gest de mândrie, dar și de responsabilitate – să păstrăm viu ceea ce am primit și să îl transmitem mai departe tinerelor generații.”, explică Luminița Maria Nistoroaei Dejan.

Ce își dorește să lase în urmă

Luminița Maria Nistoroaei Dejan privește cu responsabilitate toate rolurile sale: artist, dascăl, coordonator de ansamblu și om implicat în comunitate. „Privind în perspectivă, mi-aș dori ca în urma activității mele să rămână mai mult decât spectacole sau performanțe artistice. Îmi doresc să fi lăsat o amprentă asupra copiilor și tinerilor pe care i-am îndrumat — să le fi insuflat iubirea pentru artă, respectul pentru tradiție și încrederea că își pot valorifica talentul. Ca artist, sper să fi contribuit la păstrarea și promovarea valorilor culturale locale; ca dascăl, să fi format oameni încrezători, responsabili și pasionați; și ca membru activ al comunității, să fi inspirat spiritul de colaborare și implicare. Aș vrea ca ceea ce fac să continue să aducă bucurie, să conecteze generații și să păstreze vie cultura și tradiția pe care o iubim.”, ne mărturisește Luminița Maria Nistoroaei Dejan. “