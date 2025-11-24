prognoza pe 2 săptămâni pentru sibiu: de la 13 grade la frig tăios și ploi zilnice!

Județul Sibiu va traversa în următoarele zile un episod meteo cu variații semnificative de temperatură, potrivit prognozei pe două săptămâni publicate de Administrația Națională de Meteorologie.

Deși finalul lunii noiembrie aduce, de obicei, temperaturi scăzute în Sibiu, Cisnădie, Mediaș și localitățile din Mărginime, meteorologii anunță o încălzire accentuată în prima parte a intervalului, urmată de o răcire bruscă.

Conform Mediafax, la nivelul întregii Transilvanii, din care județul Sibiu face parte, temperaturile maxime vor porni de la o medie de aproximativ 5 grade și vor urca până la 12-13 grade în următoarele două zile. Ulterior, se va înregistra o scădere de circa 7 grade, cu un nou episod de răcire spre finalul lunii. Minimele vor oscila, în general, între -2 și 2 grade, ceea ce înseamnă dimineți reci în zonele depresionare și pe crestele munților Făgăraș.

La nivel național, intervalul aduce contraste puternice între zilele cu temperaturi neobișnuit de ridicate și perioadele de răcire accentuată.

Banat

După o zi cu temperaturi normale pentru perioada respectivă, urmează o încălzire până la 14 grade în 25 noiembrie. Apoi, vremea se răcește cu aproximativ 8 grade și devine rece, urmând o nouă creștere treptată a valorilor termice la final de noiembrie. În primele zile din decembrie maximele se vor situa între 9 și 11 grade. Probabilitatea de precipitații este ridicată în prima săptămână.

Crișana

De la 7 grade în prima zi se ajunge la 15 grade în a doua zi, urmată de o răcire semnificativă până la 6-7 grade pe 28 noiembrie. Până în 3 decembrie maximele variază între 7 și 9 grade, apoi scad din nou. Precipitațiile vor fi prezente aproape zilnic, mai ales în prima săptămână.

Transilvania

Temperaturile cresc de la 5 la 12-13 grade în primele zile, apoi scad cu 7 grade. Un episod ușor de încălzire urmează pentru două zile, după care se intră într-un nou proces de răcire până la finalul intervalului. Precipitațiile sunt probabile aproape zilnic începând cu 26 noiembrie, cu intensificări pe 27 noiembrie.

Maramureș

Debutul perioadei aduce 4-5 grade la maxime și -1…0 grade la minime, urmate de o încălzire accentuată la 12-13 grade. Apoi se răcește din nou, maximele coborând spre 6 grade. Tendința de scădere a temperaturilor continuă în a doua săptămână. Precipitațiile sunt mai probabile pe 25-26 noiembrie și după 28 noiembrie.

Moldova

De la 8 grade se urcă până la 14 grade în jurul datei de 26 noiembrie, apoi temperaturile scad cu aproape 10 grade. În ultimele zile din noiembrie maximele variază între 5 și 9 grade. Ploile sunt mai probabile între 26 și 28 noiembrie și după 1 decembrie.

Dobrogea

Maximele cresc până la 18-19 grade în 27 noiembrie, apoi scad brusc cu 9-10 grade. Din 29 noiembrie temperaturile oscilează între 9 și 13 grade. Va ploua moderat în jurul datei de 27 noiembrie.

Muntenia

Valorile termice cresc de la 9 la 16-17 grade până pe 26 noiembrie, apoi scad cu până la 10 grade. Din 29 noiembrie maximele se mențin între 8 și 12 grade. Probabilitatea de ploaie este ridicată între 26 și 30 noiembrie.

Oltenia

Maximele de 8-9 grade cresc ușor în următoarea zi, apoi oscilează între 7 și 11 grade. Ploile sunt mai probabile între 26 și 30 noiembrie.

La munte

Primele zile aduc temperaturi ușor sub normalul perioadei, urmate de o încălzire de 5-6 grade. Maximele se mențin între 1 și 5 grade, iar minimele între -5 și -1 grad. Precipitațiile vor fi frecvente, mai intense în 27 noiembrie.