programul complet al evenimentelor de 1 decembrie în județul sibiu: fără paradă, dar cu ceremonii, depuneri de coroane și retragere cu torțe

Instituția Prefectului – Județul Sibiu a făcut public programul evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Naționale a României.
Evenimentele organizate vor pune în valoare unitatea națională, respectul pentru tradiții și valorile românești, oferind publicului oportunitatea de a se implica activ în comemorarea acestui moment important.
Programul activităților:
- Miercuri, 26 noiembrie 2025, ora 10:00 – Vernisajul Expoziției Foto-Documentare dedicate Zilei Naționale a României și proiecții de filme.
Loc: Sala „George Barițiu”, Instituția Prefectului – Județul Sibiu
- Joi, 27 noiembrie 2025, ora 10:00 – Simpozion dedicat Zilei de 1 Decembrie.
Loc: Sala „George Barițiu”, Instituția Prefectului – Județul Sibiu
- Vineri, 28 noiembrie 2025, ora 11:00 – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori cu prilejul Centenarului Sfințirii Troiței „Mihai Viteazul” Șelimbăr.
Loc: Troița lui „Mihai Viteazul” Șelimbăr
Instituții participante: Primăria Șelimbăr, Consiliul Județean Sibiu, Prefectura Sibiu, Garnizoana Sibiu, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „Alexandru Ioan Cuza” – Filiala Sibiu, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județeană Sibiu, Asociația Națională a Veteranilor de Război „Traian Moșoiu” – Filiala Județeană Sibiu
- Duminică, 30 noiembrie 2025, ora 12:30 – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.
Loc: Monumentul Eroilor, Sadu
Instituții participante: Primăria Sadu, Consiliul Județean Sibiu, Prefectura Sibiu, Garnizoana Sibiu, Școala „Samuil Micu” Sadu, Bisericile locale
- Luni, 1 decembrie 2025 – Ziua Națională a României va fi marcată prin mai multe ceremonii:
- Ora 10:00 – Depunere de coroane și jerbe de flori la Consiliul Dirigent, lângă Hotelul „Împăratul Romanilor”. Participă europarlamentari, parlamentari, prefectul județului, Consiliul Județean, Primăria municipiului Sibiu, Consulatul Germaniei, Garnizoana Sibiu, partide politice și asociații.
- Ora 10:00 – Depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor, Hamba.
- Ora 11:00 – Depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor, Șura Mare.
- Ora 18:00 – Retragerea cu torțe. Itinerar: Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Monumentele Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 – Str. Revoluției – Bulevardul Vasile Milea – Instituția Prefectului – Parcul Astra – Primăria Sibiu – Consiliul Județean Sibiu – Bustul lui Nicolae Bălcescu.
Organizatorii invită toți cetățenii să participe la aceste momente de sărbătoare, pentru a celebra împreună spiritul național și unitatea poporului român.
