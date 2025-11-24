Șoferii care tranzitează DN 7 Valea Oltului trebuie să fie atenți la restricțiile rutiere impuse în dimineața zilei de 24 noiembrie 2025.

Mai exact, pe tronsonul DN 7, între kilometrii 200+500 și 201+500, în extravilanul orașului Călimănești, se execută lucrări de reparații la rosturile de dilatare. Traficul se desfășoară pe jumătate de cale, fiind dirijat prin semafoare. În cazul unor valori ridicate de trafic, circulația va fi gestionată de piloți rutieri.

Un al doilea punct cu restricții este tot pe DN 7, între kilometrii 216+450 și 217+400, în zona localității Călinești, unde au loc lucrări la pila 1 a Ecoductului Călinești. Intervențiile sunt programate în intervalul 08:00 – 16:00. Și aici, circulația se desfășoară pe o singură bandă, dirijată de piloți, iar în situații excepționale traficul poate fi oprit și reluat în reprize de câte 15 minute.

Autoritățile îi sfătuiesc pe participanții la trafic să circule cu prudență, să respecte indicațiile echipajelor din teren și să își planifice traseul în funcție de aceste restricții.