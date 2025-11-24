sărbătoare de hram la catedrala mitropolitană din sibiu. programul liturgic și semnificația evenimentului

Credincioșii ortodocși din Sibiu și din întreaga regiune a Ardealului saptămâna aceasta Hramul Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime”, unul dintre cele mai importante evenimente duhovnicești și culturale ale anului. Manifestările religioase se desfășoară sub îndrumarea ÎPS Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, cu participarea a numeroși preoți și diaconi.

Programul liturgic (27–30 noiembrie 2025):

Joi, 27 noiembrie:

18:00 – Priveghere (cinstirea Sf. Cuv. Arsenie de la Prislop), Vecernia cu Litie, Utrenia și Ceasul 1

07:00 – Rânduiala Ceasurilor 3 și 6, Acatistul Sf. Cuv. Arsenie de la Prislop

08:00 – Sfânta Liturghie

18:00 – Priveghere în cinstea Sf. Cuv. Serafim de la Sâmbăta, Vecernia cu Litie, Utrenia și Ceasul 1

07:00 – Rânduiala Ceasurilor 3 și 6, Acatistul Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta

08:00 – Sfânta Liturghie

18:00 – Vecernia cu Litie

19:00 – Procesiune

Cuvânt de binecuvântare († IPS Dr. Laurențiu Streza)

20:00 – Utrenia și Ceasul 1

07:30 – Acatistul Sfântului Ierarh Andrei Șaguna

Rânduiala Ceasurilor 3 și 6

09:00 – Sfânta Liturghie Arhierească

Catedralei Mitropolitană din Sibiu

Catedrala Mitropolitană a fost construită între 1902 și 1906, ca un răspuns la nevoile identității ortodoxe românești din Transilvania. Inițiativa a aparținut Mitropolitului Ioan Mețianu, urmând dorința Sfântului Andrei Șaguna. Sfințită pe 13 mai 1906, catedrala a fost dedicată „Sfintei Treimi” și a devenit un important centru spiritual și cultural al Ortodoxiei transilvănene. De-a lungul decadelor, aici au avut loc evenimente semnificative pentru comunitate, consolidând identitatea spirituală a orașului Sibiu.

Hramul Catedralei Mitropolitane reprezintă nu doar un moment de rugăciune și comuniune, ci și o reafirmare a valorilor și tradițiilor Ortodoxiei românești, adunate sub cupola uneia dintre cele mai frumoase catedrale din țară.