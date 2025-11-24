ședință de urgență la consiliul județean: se rectifică bugetul ca să aibă bani de salarii

Consilierii județeni se întrunesc de urgență, luni, în ședință extraordinară, pentru a aproba o nouă rectificare bugetară. Aceasta se impune pentru a putea fi asigurată plata salariilor angajaților instituției, dar și ale angajaților din instituțiile subordonate.

Pentru a putea finanța cheltuielile de personal pentru aparatul de specialitate al instituției, precum și pentru instituțiile și serviciile publice din subordine până la finalul anului, Consiliul Județean realizează o nouă rectificare bugetară. Consilierii județeni sunt chemați de îndată să aprobe un proiect de hotărâre în acest sens.

CJ Sibiu va utiliza sume de bani din excedentul bugetar al anilor trecuți pentru asigurarea drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2025 pentru aparatul de specialitate al DGASPC Sibiu și a centrelor sociale din sistemul de protecție a copilului. De asemenea, va disponibiliza economiile înregistrate la unele capitole și articole bugetare pentru plata drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2025 la nivelul instituției. Totodată, CJ trebuie să realizeze rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu în vederea organizării spectacolului extraodinar „Noi suntem români!” cu ocazia celebrării Zilei Naționale a României. Potrivit referatului de aprobare, este necesară reflectarea în bugetul local al județului a sumelor corespunzătoare sponsorizărilor încasate, diminuarea vărsămintelor din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului locale, precum și a influențelor rezultate din efectuarea de virări de credite bugetare în vederea funcționării în condiții optime a aparatului de specialitate și a instituțiilor și serviciilor publice subordonare Consiliului Județean Sibiu. De asemenea, este necesară actualizarea Programului de investiții publice pe anii 2025-2028, datorită semnării unui contract nou de finanțare pentru construirea unui centru de paliație, asigurarea sumelor necesare întocmirii unor documentații tehnico-economice pentru depunerea aplicațiilor de finanțare în vederea obținerii de noi finanțări, respectiv dezvoltarea parcului fotovoltaic pentru aeroport și extinderea parcului fotovoltaic de la Ațel.

„Având în vedere necesitatea reflectării în buget a influențelor financiare determinate de necesitatea asigurării finanțării cheltuielilor de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, precum și pentru instituțiile și serviciile publice din subordine până la finalul anului 2025, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Cindrelul – Junii” Sibiu în vederea organizării spectacolului extraordinar ”Noi suntem români!” cu ocazia celebrării zilei naționale a României, pentru transpunerii în bugetul local al județului Sibiu a sumelor corespunzătoare sponsorizărilor încasate, diminuarea vărsămintelor din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, precum și a influențelor rezultate din efectuarea de virări de credite bugetare în vederea funcționării în condiții optime a aparatului de specialitate și a instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Județean Sibiu, pentru actualizarea Programului de investiții publice pe anii 2025-2028, datorată semnării unui contract nou de finanțare pentru construirea unui centru de paliație, asigurării sumelor necesare întocmirii unor documentații tehnico economice pentru depunerea aplicațiilor de finanțare în vederea obținerii de noi finanțări, respectiv ”Dezvoltare parc fotovoltaic pentru Aeroportul Sibiu” și Extindere completare parc fotovoltaic Ațel”, se impune rectificarea imediată a bugetului local al Județului, a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2025”, se arată în raportul de specialitate.

Cum va fi rectificat bugetul

La partea de venituri, bugetul va fi suplimentat cu suma de 220,08 mii lei. Pentru implementarea proiectului „Construire Centru de Paliație” se duc 136,08 mii lei, reprezentând sume din Fondul European de Dezvoltare. Apoi, 132,25 mii lei merg către proiectul „construire Centru de Paliație”, banii reprezentând subvenții de la bugetul de stat. Suma de 4.787,90 mii lei, reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare, merg către finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului.

La partea de cheltuieli, bugetul va fi suplimentat cu suma de 220,08 mii lei, iar din această sumă, 700 mii lei vor fi folosiți pentru asigurarea creditelor bugetare necesare plății în luna decembrie a drepturilor salariale angajaților CJ Sibiu pentru luna noiembrie. Suma de 8 mii lei va merge la plata drepturilor persoanelor cu handicap neîncadrate în luna decembrie 2025. CJ va suplimenta transferurile între unități ale administrației publice cu suma de 332,88 mii lei în vederea plății în luna decembrie a drepturilor salariale ale angajaților DGASPC pentru luna noiembrie. Suma de 10 mii lei va merge la Centrul Militar Zona Sibiu pentru asigurarea bunei funcționări, iar suma de 105 mii lei va merge la Salvamont în vederea plății salariilor pentru luna noiembrie. Suma de 102,9 mii lei va merge la Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” Sibiu pentru plata salariilor angajaților în luna noiembrie. Și la Biblioteca Județeană Astra vor merge 299,50 mii lei pentru plata salariilor angajaților. Pentru plata salariilor angajaților DGASPC va merge suma de 3.932,90 mii lei, iar pentru plata salariilor angajaților Unității de Asistență Medico-Socială Sibiu, suma de 522 mii lei. Alți 530 mii lei vor merge la Unitatea de Asistență Medico-Socială Săliște, tot pentru salariile din luna noiembrie. (Detalii suplimentare, AICI)