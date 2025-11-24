sibiul, pregătit să înfrunte iarna: 14 utilaje și peste 600 de tone de sare în arsenalul soma împotriva zăpezii

Administrația Națională de Meteorologie a transmis săptămâna aceasta o informare prin care anunță precipitații, inclusiv ninsoare în zona montană și sporadic în municipiul Sibiu. Temperaturile scad considerabil până spre limita înghețului. În acest context, operatorul contractat de Primăria Sibiu pentru deszăpezire – SC Soma SRL, anunță că este pregătit pentru a asigura deszăpezirea municipiului Sibiu, având la dispoziție 14 utilaje de diverse mărimi și specificații, plus mai bine de 20 de șoferi gata să lucreze în mai multe schimburi.

Există o vorbă în popor care spune că: ”Iarna ne-a luat prin surprindere și ne-a prins nepregătiți”. Compania de salubrizare Soma demonstrează că nu este cazul la Sibiu.

Soma a încheiat un contract cu Administrația Națională de Meteorologie și primește zilnic buletine și rapoarte meteo cu prognozele, inclusiv cu avertizările de tip now-casting. Toate aceste informări ajung atât la baza din strada Henri Coandă, cât și la dispeceratul companiei.

”Soma a pregătit un dispecerat pentru sezonul rece care asigură permanența 24 de ore din 7 și un dispecer este la dispoziție pentru a dispune ieșirea în teren în caz de nevoie. Avem 14 de utilaje pregătite în acest moment să iasă la deszăpezit și mai mulți șoferi decât avem mașini disponibile, astfel încât putem lucra în mai multe schimburi. Avem un set clar de reguli și indicații, stabilite de Primăria Sibiu, și acționăm exclusiv baza acestor indicații”, au declarat reprezentanții punctului de lucru SOMA Salubrizare Stradală și Deszăpezire.

Tot în baza din strada Henri Coandă compania a achiziționat și depozitează peste 600 de tone de sare, cantitate avută în plan pentru a preveni depunerea de zăpadă pe carosabil. În cazul în care temperaturile scad semnificativ sub limita înghețului, de la minus 7 grade Celsius în jus, Soma are pregătită soluție care previne formarea poleiului.

Conform planului stabilit de municipalitate, SOMA a organizat deszăpezirea împărțind străzile din oraș în trei categorii de priorități. Pe primul plan se află 121 de artere principale, care includ marile bulevarde precum Milea, Coposu, Alba Iulia, Victoriei sau Ștefan cel Mare. Aici vor fi văzute mașinile prima oară.

Cea de-a doua categorie vizează străzile adiacente aceste mari bulevarde, spre exemplu: Semaforului, Rahovei, Bâlea sau Constituției, în total fiind vorba despre 183 de astfel de străzi.

La final rămân străzile mici, cele din cartiere și parcările, adunându-se nu mai puțin de 557 de obiective. În plus, echipele de salubrizare vor acționa în zona trecerilor de pietoni, a stațiilor de autobuz și în apropierea școlilor și grădinițelor, în special pentru a curăța zăpada și gheața.

”În caz de nevoie putem suplimenta numărul acestor mașini în doar câteva ore. Suntem pregătiți pentru orice scenariu ”, mai spun reprezentanții Soma.

Sibienii care vor să semnaleze vreo problemă legată de deszăpezire pot contacta oricând Soma sunând la dispecerat la numărul de telefon 0269.988.