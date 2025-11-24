șofer prins băut criță și cu permisul suspendat: peste 2,5 alcoolemie

UPDATE: Astăzi, 24 noiembrie, față de bărbatul în vârstă de 64 de ani, din municipiul Mediaș, instanța a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Ieri, 23 noiembrie, față de un bărbat în vârstă de 64 de ani, din municipiul Mediaș, reținut anterior, la 22 noiembrie, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, instanța a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Mai exact, același bărbat, aflat anterior în arest pentru 24 de ore într-un alt dosar penal, este cercetat acum de Poliția Municipiului Mediaș pentru conducere sub influența alcoolului și conducere cu permisul suspendat.

Incidentul s-a produs pe 19 noiembrie, în jurul orei 17:00, pe strada Gării din Mediaș, când șoferul a fost depistat conducând deși nu avea drept de circulație. Testul alcoolscopic a indicat o valoare de 1,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar analizele de sânge realizate ulterior au confirmat o concentrație de peste 2,50 g/l alcool. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.