trei din rutele abandonate de transmixt, preluate de o altă companie de transport din județul sibiu

Un nou operator va prelua trei rute de transport județean, în timp ce alte două rute vor fi atribuite prin negociere directă.
Consiliul Județean Sibiu informează publicul că, în urma retragerii operatorului Transmixt, serviciul de transport public pe trei trasee a fost preluat de compania „Amring” SRL.
Astfel, începând cu data de 2 decembrie, „Amring” va deservi traseele:
- Sibiu – Orlat – Gura Râului
- Sibiu – Rod – Jina
- Sibiu – Agnita
În același timp, administrația județeană invită operatorii de transport interesați să participe la procedura de atribuire prin negociere directă pentru două trasee rămase disponibile: Sibiu – Daia – Vurpăr și Sibiu – Mândra – Păuca.
Totodată, primăriile din zona de acoperire a acestor rute sunt chemate să se alăture demersului, pentru a sprijini identificarea și mobilizarea operatorilor capabili să asigure continuitatea serviciului de transport public.
Documentația aferentă celor două rute va fi publicată în cursul zilei de marți, 25 noiembrie a.c., pe site-ul oficial al Consiliului Județean Sibiu, www.cjsibiu.ro.
