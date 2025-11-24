ultima strigare: profesorii și ong-urile mai pot aplica la științescu sibiu doar câteva zile

Fondul Științescu Sibiu ajunge la ediția a VIII-a, iar înscrierile mai sunt deschise doar pentru câteva zile!

Fundația Comunitară Sibiu invită persoanele interesate să propună proiecte în domeniul STEAM, cu accent pe direcțiile emergente ale tehnologiei în 2025 și impactul acestora asupra educației și dezvoltării tinerilor. Termenul limită pentru înscrieri este 26 noiembrie, iar bugetul total al ediției se ridică la 90.000 lei.

Fondul Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale care stârnesc pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor și tinerilor între 6 și 19 ani. La ediția din acest an, Fundația Comunitară Sibiu va oferi granturi (finanțări nerambursabile) în valoare totală de 90.000 de lei, și valoarea maximă per proiecte de 20,000 lei, pentru echipe formate din profesori, învățători, organizații neguvernamentale, părinți, elevi de liceu, studenți și/sau specialiști din domeniile STEAM, care își doresc să creeze astfel de proiecte în școlile și liceele din Sibiu, atât în mediul urban, cât și rural.

„Prin Fondul Științescu ne propunem să consolidăm educația STEAM în județul Sibiu și să sprijinim tinerii în explorarea tehnologiilor care modelează deja lumea în care trăim. La ediția a 8-a, încurajăm proiectele care integrează inteligența artificială, inovația digitală, robotica, sustenabilitatea și abordările practice de tip do-it-yourself, astfel încât elevii să poată înțelege și aplica direcțiile emergente ale evoluției tehnologice din 2025. Ne dorim echipe multidisciplinare de aplicanți care să faciliteze accesul copiilor și tinerilor din întreg județul la experiențe STEAM relevante, creative și accesibile. Credem că astfel putem pregăti elevii pentru provocările tehnologice ale viitorului și putem continua să contribuim la formarea unei culturi locale a inovației în educație.”, a declarat Gabriela Cuzepan, director de programe la Fundația Comunitară Sibiu.

Astfel, prin proiectele propuse, dorim să oferim elevilor oportunitatea de a înțelege, explora și aplica noile tendințe tehnologice, de la inteligență artificială, până la inovație, robotică și gândirea bazată pe analiză, algoritmi și soluții creative. Proiectele propuse pot sprijini elevii să descopere aplicabilitatea concretă a inteligenței artificiale, și a altor tehnologii relevante momentului actual, utilizând programe, aplicații și instrumente digitale care transformă modul de a învăța și de a crea. În același timp, Fondul rămâne deschis și inițiativelor axate pe alte domenii ale ariei STEAM, care îi ajută pe elevi să înțeleagă frumusețea și complexitatea lumii naturale, să intuiască potențialul tehnologiilor moderne și să învețe cu pasiune științele exacte, dezvoltându-şi abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai secolului XXI.

Cum ar trebui să arate proiectele finanțate?

Sunt așteptate proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

Proiecte care adresează tendințele tehnologice actuale;

Proiecte care încurajează elevii să se familiarizeze și să înțeleagă aplicativitatea inteligenței artificiale, prin utilizarea programelor, aplicațiilor etc. de AI;

Proiecte educaționale care includ activități de tipul “do-it-yourself” în domenii cum ar fi electronică, robotică, printare 3D și activități legate de meșteșuguri și arte;

Evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie (târguri, expoziții, tabere, competiții pentru elevi, expediții, drumeții);

Aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință;

Inițierea și dotarea de cluburi de programare și robotică în școli sau spații educaționale alternative;

Activități din domeniul ecologiei și a protecției mediului;

Programe educaționale non-formale (peer learning, schimburi de experiență);

Proiecte care stimulează gândirea științifică și care îi transformă pe elevi din consumatori în creatori de tehnologie.

Termenul limită pentru a aplica și modul de aplicare

Ghidul aplicantului și calendarul complet al ediției a 8-a se găsesc pe sibiu.stiintescu.ro. În ceea ce privește formularul de aplicare, acesta poate fi completat pe sibiu.grantmanager.ro până în data de 26 noiembrie 2025, ora 12.00 pm (la prânz).

Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect. Selecția proiectelor va fi făcută de un juriu independent, format din experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală. Proiectele câștigătoare vor fi anunțate pe data de 12 decembrie, urmând să își desfășoare activitatea între lunile ianuarie – iunie 2026.

Fondul Științescu Sibiu 8.0 este implementat de Fundația Comunitară Sibiu, în parteneriat cu FFCR – Federația Fundațiile Comunitare din România, împreună cu partenerii locali Fundația Bosch România și Visma Sibiu, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.

***

Fundația Comunitară Sibiu este o organizaţie locală care identifică, promovează şi finanţează iniţiative şi proiecte ale comunităţii sibiene – ONG-uri, grupuri de iniţiativă, companii, persoane fizice – contribuind astfel la dezvoltarea Sibiului. Fondurile sunt oferite transparent, pe baza nevoilor donatorilor și ale comunității locale.

Fundația Bosch România este o organizație non-guvernamentală apărută la inițiativa Grupului Bosch în România, cu scopul de a crea un cadru potrivit extinderii acțiunilor de responsabilitate socială ale companiei. De la înființare, din anul 2020, și-a stabilit drept obiectiv generarea unor schimbări în bine pentru persoanele defavorizate în special, dar și pentru societate în ansamblu. Prin programul umbrelă EduCare, Fundația Bosch România susține inițiative durabile din domeniul educației cu accent pe garantarea și îmbunătățirea accesului la educație, dar și pregătirea și dezvoltarea educației pentru viitor.

VISMA este un ansamblu de companii antreprenoriale, fiecare având propria sa mentalitate, personalitate și conducere. Toate companiile noastre au autonomie de afaceri și libertate pe piață – componente fundamentale ale creșterii noastre. Astăzi, Visma are o prezență puternică în întreaga Europă, oferind o gamă de soluții inovatoare de software în cloud. Cu angajamentul de a stimula afacerile, Visma furnizează software în cloud pentru diverse sectoare.

Federaţia “Fundaţiile Comunitare din România” (F.F.C.R.) are rolul de a reprezenta și a susține toți membrii săi pentru schimbare socială. F.F.C.R. asigură mecanisme pentru atragerea de fonduri, comunicarea activității, generarea și diseminarea ideilor comunitare, monitorizarea și evaluarea activităților în sprijinul fundațiilor partenere.