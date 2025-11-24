val de amenzi în sibiu: 113 șoferi de tir și autobuze, prinși cu nereguli la timpii de odihnă / foto

În perioada 17 – 23 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu, alături de structurile rutiere din municipii și orașe aflate în subordinea IPJ Sibiu, au desfășurat acțiunea preventivă „TRUCK & BUS”, parte a Planului de operațiuni al ROADPOL, organizația europeană a polițiilor rutiere.

Operațiunea a avut ca obiectiv principal reducerea accidentelor rutiere grave prin verificarea modului în care operatorii de transport și șoferii vehiculelor destinate transportului public de persoane și marfă respectă legislația rutieră. Controalele au fost efectuate atât în mediul urban, cât și în zonele rurale, pe toate categoriile de drumuri.

Polițiștii au verificat respectarea timpilor de odihnă, legalitatea transporturilor efectuate, existența documentelor obligatorii, capacitatea de încărcare a vehiculelor, modul de funcționare și utilizare a tahografelor, starea psiho-fizică a șoferilor și respectarea limitelor de viteză.

În total, au fost oprite pentru control 290 de autovehicule. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 244 de sancțiuni contravenționale, dintre care:

113 pentru nerespectarea timpilor de odihnă sau nereguli privind tahografele,

28 pentru neportul centurii de siguranță,

4 pentru defecțiuni tehnice,

99 pentru alte abateri.

De asemenea, polițiștii au reținut un permis de conducere pentru conducere sub influența alcoolului, au retras trei certificate de înmatriculare și au dispus imobilizarea a cinci vehicule.

Reprezentanții IPJ Sibiu le recomandă conducătorilor auto și operatorilor de transport să își verifice periodic vehiculele, să se asigure că toate documentele sunt valabile și să respecte cu strictețe timpii de conducere și odihnă, pentru a preveni accidentele și pentru a asigura siguranța tuturor participanților la trafic.