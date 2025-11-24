victorie clară pentru fetele de la fc hermannstadt la final de tur de campionat / video

jucătoare de fotbal în acțiune pe teren verde. fotbal feminin, meci sportiv, echipa feminină, campionat, oficial, sport de performanță, purtând echipament sportiv cu nume și sigle.

Echipa feminină de fotbal FC Hermannstadt a terminat turul în Liga 2 cu o victorie la scor, 5-1 în meciul de la Cisnădie, cu Atletic Drobeta.

Fetele de la FC Hermanstadt au reușit duminică un succes concludent pe teren propriu, la Cisnădie, scor 5-1 cu Atletic Drobeta, în ultima etapă din turul Seriei 2 din Liga 2.

Sibiencele au trecut rapid peste dușul rece din etapa precedentă, când au pierdut la Craiova, 2-8 în disputa cu liderul seriei, Universitatea.

Golurile echipei sibiene în meciul cu Dobeta au fost reușite de Denisa Chirilă, Cătălina Popa, Maria Budică (2) și Raluca Dinescu.

Astfel, FC Hermannstadt termină turul pe locul 5 în serie, cu 16 puncte din 9 jocuri.

Echipa sibiană mai are în acest an de disputat un singur meci, cel din turul 3 al Cupei României, programat miercuri, 26 noiembrie, la Brașov, cu Kids Tâmpa 2015.

FC Hermannstadt: Șerban – Răileanu, Bocăniciu, D. Oana, Lepșa – Băilă, Dinescu, Muntean, Budică – C. Popa, Chirilă. Au mai jucat: Frățilă, Banciu, Nistor, Trofin, Gînfălean, Vasile

