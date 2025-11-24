viking pentru o zi la poalele făgărașilor: experiențe unice la panoramic park, destinația surpriză de lângă sibiu

La o aruncătură de băț de Sibiu, pe Valea Avrigului, sibienii și turiștii sunt așteptați să viziteze un parc tematic unic în România, inspirat din mitologia nordică și de celebrul serial „Vikings”. Fie că sunt pasionați de istorie, părinți în căutare de activități pentru cei mici sau pur și simplu dornici de experiențe memorabile, vizitatorii găsesc aici o lume aparte, plină de aventură și imaginație.

Parcul îmbină decoruri spectaculoase cu ateliere interactive, jocuri și activități în aer liber, într-o atmosferă care recreează farmecul și misterul culturii vikinge.

Casa vikingă, o senzație unică

Cea mai vizitată atracție de la Panoramic Park Viking Village este casa vikingă. Aici, vizitatorii pot descoperi decoruri inspirate din lumea vikingilor și pot vedea statuile personajelor din cunoscutul serial precum Ragnar, Floki, Lagertha și Rollo. Acestea sunt amplasate lângă tronurile pe care oricine se poate așeza pentru fotografii, trăind pentru câteva momente atmosfera serialului.

Un detaliu aparte este faptul că mare parte din decorul viking – obiecte, unelte și elemente tematice – sunt create și pictate manual chiar de personalul parcului.

Ateliere de țesătorie, fierărie și tâmplărie

În satul vikingilor, vizitatorii pot descoperi, într-un mod practic și distractiv, cele mai populare meșteșuguri tradiționale ale scandinavilor: țesătoria, fierăria și tâmplăria.

În Atelierul de Țesătorie, cei mici pot învăța să coasă nasturi, să coasă pe etamină și să țese la mini-război. În Atelierul de Fierărie și Tâmplărie, pot vedea cum se lucrau odinioară fierul și lemnul, descoperind unelte, tehnici simple și povești despre meseriile de altădată. Aceste ateliere sunt gândite pentru a oferi o experiență educativă și interactivă, în care cei mici învață lucruri noi, iar părinții se bucură de momente autentice într-un decor tematic.

Locul de joacă și Ferma de Păsări

În timp ce părinți se relaxează admirând panoramica unică a munților Făgărași, vârfurile Suru și Negoiu, cei mici se pot distra într-un spațiu de 3,5 hectare, dotat cu locuri de joacă, tobogane, leagăne, tiroliene, oglinzi mișcătoare, corabia vikingilor și jocuri de tras la țintă. În satul viking se pot închiria, de asemenea, ATV-uri și Kart-uri pentru o doză de adrenalină.

Ferma de păsări, un alt loc de basm din cadrul Panoramic Park Viking Village, găzduiește păuni, porumbei și doi struți Emu. Este o zonă liniștită, perfectă pentru a observa aceste păsări deosebite și pentru a petrece timp în natură.

Cât costă o zi la Panoramic Park Viking Village

Distracția e la ea acasă, la Panoramic Park Viking Village, unde în orice anotimp se desfășoară activități interactive. Aflându-se la baza munților Făgărași, satul vikingilor se transformă iarna într-un cadru de film.

Micuții cu vârste de până la 3 ani intră gratuit la Panoramic Park Viking Village, iar copiii cu vârste între 3 și 16 ani plătesc 25 de lei. Biletul de acces pentru adulți este 30 de lei.

Pentru detalii suplimentare sau oferte personalizate pentru grupuri, puteți suna la numărul de telefon 0752 201 604.

Pentru a fi la curent cu toate noutățile și evenimentele viitoare, urmăriți conturile de social media: facebook.com/panoramicpark, Instagram @panoramicpark, https://www.tiktok.com/@panoramic_park_oficial.