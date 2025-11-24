vreme rea la sibiu: vântul lovește sudul județului și zona montană cu rafale puternice

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vânt care vizează și județul Sibiu, prin prisma Carpaților Meridionali și Occidentali, valabilă de marți, 25 noiembrie, ora 3:00, până miercuri, 26 noiembrie, ora 8:00.

În zonele montane din județul Sibiu, vântul va sufla cu rafale de 70 – 80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, viteza va depăși 100 km/h, putând ajunge până la 110 km/h. În restul județului, intensificările vântului se vor menține temporar, cu viteze de 40 – 50 km/h.

Meteorologii recomandă locuitorilor din Sibiu să fie precauți, să evite deplasările în zone expuse și să fixeze sau să protejeze obiectele care pot fi smulse de vânt.