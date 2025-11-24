vulpile fac ravagii în sibiu: 5 rațe ucise într-o curte, plus apariții aproape zilnice în ștrand și terezian / video

În ultimele luni, prezența vulpilor prin cartiere din Sibiu pare să fi devenit parte din peisajul cotidian. De la containerele dintre blocuri până la grădinile liniștite ale caselor, oamenii le întâlnesc tot mai des, adesea fără surprinderea de altădată. Cel mai recent episod vine din Valea Aurie, unde o sibiancă a surprins o vulpe intrându-i în curte și omorându-i cinci rațe—un incident care se adaugă firesc celorlalte apariții semnalate recent în Terezian, Ștrand și alte zone ale orașului.

Sursa: Facebook/Cartier Strand Sibiu

Pe 18 noiembrie 2025, o vulpe a pătruns în curtea unei case de pe strada Islazului, înspre prelungirea Săcel, și a omorât cinci rațe. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost trimise Primăriei Sibiu de către proprietara gospodăriei, Mioara Avram, care spune că nu este pentru prima dată când se confruntă cu astfel de situații.

„Se umple orașul de vulpi. Nu mai știm ce să facem”

Mioara Avram povestește că problema vulpilor persistă de ani buni în cartierul Valea Aurie și în zonele limitrofe.

„S-a întâmplat în data de 18, în jurul orei 15. Nu este prima dată când se întâmplă așa ceva. Ne-am mai confruntat în trecut cu problema vulpilor. Se înmulțesc și văd că nu mai facem față aparițiilor lor”, spune sibianca.

De această dată, animalul a sărit gardul în țarcul păsărilor și i-a omorât femeii cinci rațe. Vecinii ar fi avut situații similare, însă, după spusele Mioarei Avram, mulți preferă să nu vorbească public despre aceste incidente.

Intervenția autorităților

Sibianca a sesizat imediat Serviciul de Situații de Urgență al Primăriei, care a reacționat rapid.

„Foarte prompți, chiar le mulțumesc. A doua zi au venit medicul și au pus capcana. Dar uite, n-a mai venit vulpea. Capcana e în continuare acolo”, precizează femeia.

„Vin la containere, sar când nu te aștepți”

Unul dintre motivele frecvent invocate pentru apariția tot mai desă a vulpilor în oraș este prezența containerelor de gunoi în apropierea locuințelor.

„Oamenii se plâng de containerele de la bloc. Ei se duc să arunce gunoiul și sare vulpea când nici nu te aștepți”, spune Mioara Avram.

Ea povestește și despre cazuri relatate de alți locuitori din zonă:

„Se plângea cineva că dimineața, la ora 05:00, când pleacă la serviciu, vulpea merge la pas pe lângă ea. A crezut că era un cățel și când s-a apropiat, la lumină, a văzut că era vulpe. Dezastru!”

Sursa: Facebook/Cartier Ștrand Sibiu

„Nu doar rațele sunt în pericol”

Localnicii spun că animalele sălbatice au început să atace și alte animale din gospodării sau chiar pisici.

„Degeaba le duce să le repatrieze la ele în pădure, că ele vin la containerele de gunoi. Asta-i problema”, afirmă sibianca.

Ea susține că vulpile au ajuns chiar și în zonele de blocuri de pe Săcel, unde uneori sar direct din containere.

„Ziua, când s-a dus o cunoștință să arunce gunoiul, a sărit vulpea din container. Bine că nu și-a trimis copilul cu gunoiul, că nu știi ce reacție poate avea animalul.”

Fenomen tot mai des întâlnit

Aparițiile de vulpi nu sunt izolate doar în Valea Aurie. În cartierul Terezian, situația este similară.

Pe 16 noiembrie, o localnică de pe strada Petuniei s-a întâlnit din nou cu o vulpe, chiar în timp ce își plimba câinele.

„La un moment dat s-a pus la pândă și câinele meu a început să mârâie. M-am gândit să pun otravă, dar am renunțat ca să nu fac rău și altor animale”, a declarat sibianca, care a trimis mai multe sesizări autorităților, însă fără rezultat, după spusele ei.

Doar câteva zile înainte, pe 7 noiembrie, două vulpi au fost observate tot în Terezian. Localnicii spun că animalele ajung frecvent la containere sau la mâncarea lăsată pisicilor comunitare. În ultimele luni, scene similare au fost surprinse și în cartierul Ștrand, unde în luna august oamenii susțineau că văd vulpi zilnic printre blocuri și lângă tomberoane.

„E bine să fim uniți, altfel nu se rezolvă nimic”

Mioara Avram spune că a încercat să îi avertizeze pe vecini pentru a preveni și alte incidente.

„I-am anunțat și tot râdeau, dar acum nu au mai râs. Vara trecută le-a luat iepurii unora. Dar nu spun. E bine să spui la vecini și să fim uniți, că altfel nu se rezolvă nimic. Ne mănâncă nervii și într-o bună zi ne atacă și pe noi.” concluzionează aceasta.