abuz, frică și fugă: tot mai multe femei găsesc refugiu în centrele de protecție din sibiu

În fiecare an, la 25 noiembrie, este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeii, un prilej de a reaminti gravitatea și amploarea acestui fenomen, dar și resursele existente pentru protejarea victimelor.

La Sibiu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) derulează, prin structuri dedicate, intervenții esențiale în sprijinul celor afectați de abuzuri.

În cadrul Serviciului Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație, Repatriere și Violență Domestică funcționează Compartimentul Violență Domestică, specializat în gestionarea cazurilor de abuz din familie. Echipele de profesioniști asigură evaluarea inițială și detaliată a fiecărei situații, consiliere și informare, precum și orientarea victimelor către serviciile sociale adecvate, inclusiv acces la centre cu adresă confidențială.

Potrivit Legii 217/2003, victimele pot beneficia de o gamă largă de servicii sociale oferite de DGASPC Sibiu. Printre acestea se numără găzduirea în regim de urgență în Centrul „Sf. Ana”, cu o capacitate de 20 de locuri. Aici, pe durata celor 60 de zile de protecție, persoanele vulnerabile primesc consiliere psihologică, sprijin social, asistență medicală și juridică, hrană, protecție față de agresor și ajutor pentru reintegrare socială și familială.

O altă formă de sprijin este disponibilă în Locuința Protejată „Victoria”, unde victimele pot rămâne până la un an. Pe lângă găzduire, acestea beneficiază de consiliere, supraveghere și îndrumare pentru a-și reconstrui autonomia și siguranța.

De asemenea, DGASPC Sibiu oferă, prin Centrul de Consiliere pentru Agresori, servicii specializate pentru persoanele care au comis acte de violență. Aici, în baza opțiunii voluntare sau a măsurilor dispuse de instanță, agresorii pot urma programe de consiliere psihologică, socială și orientare vocațională, în vederea reabilitării și reinserției socio-profesionale.

Toate aceste servicii sunt oferite gratuit, iar cazurile de violență pot fi semnalate prin multiple canale: numărul unic de urgență 112, linia telefonică națională ANES – 0800 500 333, numărul 119 pentru raportarea abuzurilor asupra copiilor, sesizări scrise către DGASPC Sibiu sau prin apeluri la numerele instituției.

Statisticile arată însă o creștere îngrijorătoare. În 2024, DGASPC Sibiu a gestionat 394 de sesizări privind violența domestică, 105 victime fiind găzduite în Centrul „Sf. Ana”. În 2025, doar până la data de 21 noiembrie, au fost deja înregistrate 405 sesizări, iar 107 victime au necesitat protecție de urgență în același centru.

Cifrele confirmă că violența domestică rămâne o problemă majoră, iar campaniile de informare și serviciile oferite joacă un rol vital în protejarea celor vulnerabili.