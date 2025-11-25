accident în sibiu: fetiță de 7 ani rănită după ce o șoferiță nu a acordat prioritate / foto

Un accident rutier a avut loc în seara zilei de marți, la intersecția străzilor Semaforului și Șoimului din municipiul Sibiu.

Din primele verificări, s-a stabilit că o sibiancă în vârstă de 35 de ani, care conducea pe strada Șoimului, a pătruns pe strada Semaforului fără a respecta prioritatea de trecere și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un sibian în vârstă de 36 de ani.

În urma impactului, o fetiță de 7 ani, pasageră în mașina bărbatului, a fost rănită ușor, acuzând dureri lombare. Victima a primit îngrijiri medicale de urgență la fața locului și ulterior a fost transportată la CPU Luther pentru investigații suplimentare.

Traficul în zonă este îngreunat.