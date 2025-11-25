accident pe dn14 la șura mare: șoferiță dusă la spital

Un accident de circulație s-a produs, marți după-amiază, pe DN 14, în localitatea Șura Mare. Două mașini au fost implicate în eveniment, iar o șoferiță a ajuns la spital.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, „polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 14, dinspre Sibiu spre Mediaș, la km 6 +400 metri, un bărbat în vârstă de 31 de ani, din Buia, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță a intrat în coliziune cu autoturismul condus în fața sa de către o femeie de 31 de ani, din Mediaș”, transmite Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma coliziunii, femeia a suferit vătămări corporale. O ambulanță a venit la fața locului și a dus-o la spital. „În urma coliziunii o femeie de 31 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale, ea suferind un traumatism de coloană cervicală. Femeia a fost transportată la UPU Sibiu pentru investigații suplimentare”, informează SAJ Sibiu.

Cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Fără mari probleme de trafic.