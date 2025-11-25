afișe care te zguduie: elevii din sibiu, premiați de poliție pentru lucrări împotriva violenței domestice / foto

Cu ocazia Zilei Naționale pentru Combaterea Violenței împotriva Femeii, elevii Liceului de Artă din Sibiu și polițiștii sibieni ai IPJ au marcat evenimentul printr-un gest plin de semnificație: participarea la concursul de afișe „Violența domestică rănește, dar noi o putem opri”.

Tinerii au transformat creativitatea lor în mesaje de conștientizare, iar la final au fost recompensați pentru efortul și sensibilitatea de care au dat dovadă.

Competiția, derulată între 20 octombrie și 21 noiembrie, face parte din inițiativa IGPR, prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, cu sprijinul Fundației Vodafone, menită să încurajeze elevii să abordeze tema violenței domestice prin viziunea lor artistică.

Juriul, format din doi profesori de specialitate și un polițist din Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității Sibiu, a desemnat câștigătorii pe clasele a IX-a, a X-a și a XI-a.

Festivitatea de premiere a avut loc la Teatrul Gong, în prezența reprezentanților DGASPC Sibiu, Instituției Prefectului, asociației A.L.E.G., a ofițerului specialist pe linia violenței domestice din cadrul Serviciului de Ordine Publică și a polițiștilor din Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității.

Lucrările participanților reflectă sensibilitate, creativitate și maturitate, fiecare afiș transmitând clar mesajul că violența poate fi prevenită și că schimbarea începe cu conștientizarea.

Afișele vor fi expuse în foaierul Teatrului Gong pe întreaga durată a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței domestice” (25 noiembrie – 10 decembrie), oferind publicului ocazia să le admire și să reflecteze asupra mesajelor transmise.

Mulțumiri speciale tuturor celor implicați – elevi, profesori și invitați – pentru contribuția adusă la promovarea unei comunități mai sigure și mai implicate.