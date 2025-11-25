alertă în zona moldovei: dronă din rusia prăbușită în vaslui

În dimineața zilei de marți, o dronă rusească a fost detectată în spațiul aerian românesc. Autoritățile au emis alerte RO-Alert pentru județele Tulcea, Galați și, pentru prima dată, în Vrancea.

Potrivit MApN, drona a intrat în România prin zona localității Peritrava, județ Tulcea, și a traversat spațiul național până în zona Chilia Veche. Două aeronave Eurofighter Typhoon, ale partenerilor germani care desfășoară misiuni de poliție aeriană la baza Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate pentru monitorizare. Piloții au avut contact vizual cu ținta și au primit autorizație să o angajeze, dar aceasta revenise deja pe teritoriul Ucrainei

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că o dronă rusească a fost găsită prăbușită în județul Vaslui, fără a produce victime. În același timp, în Republica Moldova, o altă dronă rusească s-a prăbușit peste o locuință, semnalând pătrunderi similare pe teritoriul vecin.

Mai târziu, o altă țintă aeriană a fost detectată în estul județului Galați, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au intervenit. În prezent, MApN anunță că nu mai există drone sau vehicule aeriene neautorizate pe radar.

În timpul incidentului, alertele pentru județele Tulcea, Galați și Vrancea au avertizat locuitorii să se adăpostească și să evite zonele expuse. Reprezentanții Ministerului Apărării susțin că, cel mai probabil, a fost vorba de o singură dronă, detectată intermitent pe radare în zonele monitorizate.

Situația continuă să fie monitorizată de autoritățile române, în coordonare cu partenerii internaționali, pentru prevenirea oricăror incidente viitoare.

