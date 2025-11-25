călătorie impresionantă: doi ofițeri din sibiu au aprins lumânări în toate cimitirele eroilor români din ungaria, slovacia, cehia și austria

În cadrul unei ședințe de lucru la Prefectura Județului Sibiu, colonelul în rezervă Marius Popența, președintele filialei județene Sibiu a Asociației Naționale a Veteranilor de Război „General Traian Moșoiu”, împreună cu colonelul în rezervă Adrian Teodorescu, coordonator zonal al Ștafetei Veteranilor „Invictus”, au prezentat scurt ediția a XII-a a Ștafetei Veteranilor.

Cei doi ofițeri au pornit într-un traseu de recunoștință care i-a purtat până în Austria, cu opriri la cimitirele unde odihnesc militari români căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial.

Cu drapelul tricolor și simbolurile veteranilor, aceștia au vizitat mormintele soldaților „pe care nu-i vizităm niciodată”, readucând în atenția publicului poveștile lor.

Timp de nouă zile, parcurgând mii de kilometri prin Ungaria, Slovacia, Cehia și Austria, au adus un gest simplu, dar încărcat de semnificație: aprinderea unei lumânări și transmiterea poveștii eroilor generațiilor viitoare.

Prefectul județului Sibiu, Mircea Dorin Crețu, le-a adresat celor doi ofițeri mulțumiri și recunoștință:

”Vă transmit întreaga mea apreciere pentru demersul profund respectuos pe care l-ați întreprins în memoria eroilor români căzuți pe câmpurile de luptă din Europa. Inițiativa dumneavoastră reprezintă un exemplu de devotament, responsabilitate și continuitate a datoriei morale pe care o avem față de cei care au slujit cu onoare țara. Totodată, doresc să transmit tuturor celor care au făcut parte din Ștafeta Invictus multă sănătate, putere și întreaga mea recunoștință pentru efortul și angajamentul pe care îl dovedesc an de an în sprijinul veteranilor și în promovarea valorilor naționale. Activitatea lor rămâne un reper de solidaritate, curaj și respect pentru cei care au servit România. În numele Instituției Prefectului – Județul Sibiu, vă mulțumesc pentru respectul, profesionalismul și exemplul de demnitate pe care îl oferiți comunității sibiene și întregii țări.”” a concluzionat prefectul Mircea Crețu