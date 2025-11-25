ce este un erp și cum a ajuns un program făcut la sibiu să fie cel mai bun din europa

Un program informatic creat în mare parte la Sibiu, TimeLine ERP, a fost desemnat la Frankfurt „Sistemul ERP al Anului 2025”, primind totodată și premiul special pentru satisfacția clienților. Sistemul, dezvoltat în proporție de peste 90% de o echipă de programatori sibieni, este utilizat de peste 1.300 de companii din Europa și însumează aproximativ 25.000 de posturi de lucru.

Premiul a fost acordat în cadrul „Zilei Antreprenorilor IT”, cel mai important eveniment anual dedicat întreprinderilor IT din Germania. Juriul a apreciat calitatea tehnică, inovația constantă și flexibilitatea sistemului – care le oferă clienților libertatea de a alege între o implementare locală sau una în cloud, ambele având aceleași funcționalități.

Ce este un ERP și de ce contează?

ERP, acronim pentru Enterprise Resource Planning (planificarea resurselor întreprinderii), este un sistem care permite firmelor să-și administreze toate procesele interne – de la producție și vânzări, la contabilitate și resurse umane – într-o singură platformă. Practic, ERP-ul ajută companiile să automatizeze activitățile repetitive, să reducă erorile și să crească eficiența, oferind o imagine clară asupra întregii afaceri.

Performanță născută la Sibiu

TimeLine Group a deschis centrul său de dezvoltare la Sibiu în 2003, mizând pe pregătirea tehnică a absolvenților și pe legătura culturală cu piața germană. În prezent, 27 dintre cei 220 de angajați ai grupului lucrează în Sibiu, iar 22 dintre aceștia sunt programatori dedicați exclusiv dezvoltării sistemului ERP.

Echipa locală colaborează strâns cu universitățile sibiene și cu tineri cercetători în domeniul inteligenței artificiale, contribuind la modernizarea continuă a soluțiilor TimeLine.

„Suntem o echipă care pune pasiune în fiecare etapă a muncii noastre, iar rezultatele se văd: de la viziunea clară a conducerii, la dezvoltarea framework-ului tehnic și a uneltelor proprii de programare, continuând cu modulele și funcționalitățile integrate ale sistemului. Totul culminează cu implementarea eficientă și suportul prompt oferit clienților, la costuri reduse și cu atenție constantă la detalii. Ne bucură fiecare premiu câștigat, dar premiul special pentru satisfacția clienților ne onorează în mod deosebit”, afirmă Călin Turcu, CEO TimeLine România.

La rândul său, Christian Salihin, CSO al companiei, a explicat că succesul TimeLine vine din capacitatea de a transforma fluxurile de lucru complexe în procese clare și ușor de gestionat.

Cu performanța de la Frankfurt, TimeLine ERP primește al zecelea titlu de „Sistem ERP al Anului” din ultimii 15 ani – un record în industrie și o confirmare a expertizei echipei din Sibiu.