centrul școlar de educație incluzivă de pe strada dumitru bagdazar, poartă de azi numele „elena delia stoicescu”. lacrimi și emoții la ceremonia oficială / foto video

Într-o ceremonie încărcată de emoție, Centrul Școlar de Educație Incluzivă (CSEI) nr. 1 din Sibiu și-a schimbat numele. Marți, 25 noiembrie, la ora 11:00, la sediul școlii de pe str. Dumitru Bagdazar nr. 12 (intrare din str. Rusciorului) s-a inaugurat denumirea Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elena Delia Stoicescu”, în memoria inspectoarei care a marcat profund educația specială în județul Sibiu.

Evenimentul a fost urmat de o plantare simbolică de copaci în curtea școlii, alături de reprezentanți ai Asociației „Savori de Rosa” și ai comunității școlare. A fost un gest menit să reprezinte valorile durabile și continuitatea moștenirii Deliei Stoicescu.

Cine a fost Elena Delia Stoicescu

Elena Delia Stoicescu a fost psihopedagog, profesor itinerant și inspector școlar pentru învățământul preșcolar și special la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. A acumulat peste 23 de ani de experiență în domeniul educației pentru copii cu cerințe educative speciale, gestionând nu doar aspectele administrative, ci și umane ale integrării acestor elevi în sistem.

Ce o deosebea pe Delia Stoicescu nu era doar competența profesională, ci și dedicarea emoțională: colegii o descriu ca pe o persoană cu empatie, modestie, bunătate și generozitate. Delia Stoicescu a încetat din viață la începutul lunii ianuarie 2025, la vârsta de 62 de ani.

„O reafirmare a valorilor noastre”

Directorul instituției, Dan Kondort, a deschis evenimentul cu un mesaj care a fixat tonul întregii zile. El a vorbit despre importanța momentului, explicând că schimbarea numelui nu este un simplu act administrativ, ci „o reafirmare a valorilor și misiunii pe care Centrul Școlar de Educație Incluzivă Elena Delia Stoicescu le are”.

În fața colegilor și a familiei Deliei Stoicescu, a spus cu emoție că școala își asumă mai departe moștenirea lăsată de cea care a inspirat „empatie, respect și grijă față de fiecare copil”. I-a mulțumit Consiliului Județean Sibiu, Inspectoratului Școlar, cadrelor didactice, părinților și elevilor, numindu-i „motivul pentru care suntem aici și ne străduim în fiecare zi să fim mai buni”.

Daniela Cîmpean: „Delia Stoicescu a fost un om al faptelor și al dăruirii fără rest”

Președinta Consiliului Județean a vorbit îndelung despre omul și profesionistul Delia Stoicescu, descriind-o drept una dintre figurile rare ale învățământului special, un om care „știa pe nume fiecare profesor, cunoștea fiecare copil și fiecare situație dificilă”.

Ea a povestit cum Delia a fost „impresionată și bucuroasă” la inaugurarea clădirii care astăzi îi poartă numele, convinsă că elevii vor primi aici condițiile pe care le meritau.

Cu vocea tremurândă, în fața unei săli pline, Daniela Cîmpean a spus:

„Este cea mai potrivită școală care să poarte numele Deliei Stoicescu. A fost un om al profesionalismului dus până la detaliu, al implicării autentice. Pentru mine, ca pentru mulți dintre voi, acest moment are o semnificație profundă.”

Și-a încheiat discursul reamintind că, în viața Deliei, binele făcut nu a fost niciodată obligație, ci alegere.

„Avea vocația cuvântului încă din liceu”

Rând pe rând, cei care au cunoscut-o pe Delia Stoicescu au evocat-o ca pe o lumină căreia îi era imposibil să nu te atașezi.

Monica Muntean, inspector general adjunct, și-a amintit-o din anii de liceu: „Era veșnic zglobie, mereu pusă pe șotii ale cuvântului. Avea vocație încă de atunci.” Revederile de mai târziu, în carieră, au confirmat aceeași energie, aceeași dedicare.

La rândul ei, conf. univ. Andreea Hathazi de la UBB a descris-o ca pe o prezență neobosită: „Nu putea să stea două minute. Cineva avea mereu nevoie de ea — un copil, o familie, un profesor. A lucrat într-o lume plină de provocări, dar a făcut-o cu responsabilitate și iubire.”

O fostă colegă de generație a povestit cum Delia, „pasărea măiastră a clasei”, reușea să împletească umorul fin cu înțelepciunea. A rememorat momentul în care Delia l-a întâlnit pe cel care avea să-i devină soț și a vorbit despre „privilegiul de a-i fi fost colegă și prietenă timp de 43 de ani”.

„Un profesionist care nu a bâjbâit niciodată”

Psihologul Mihai Copăceanu a evocat-o cu aceeași emoție. A spus că energia din sală i-a dat senzația unei ședințe de Inspectorat, „de parcă Delia ar fi fost chiar aici”.

El a reamintit că Delia Stoicescu nu doar că avea empatie, ci și un profesionalism rar: „Nu bâjbâia lucrurile. A avut o pasiune, un devotament și o inițiativă impresionante.”

A propus ca școala să amenajeze un colț dedicat amintirii ei, „pentru ca cei care vor veni să știe cine a fost Delia și ce a însemnat pentru copiii și profesorii acestei școli”.

Soțul Deliei: „O viață trăită pentru ceilalți”

Cel mai emoționant moment al ceremoniei a fost, fără îndoială, discursul rostit de soțul Deliei, Radu Stoicescu.

A povestit cu blândețe despre Delia dincolo de titulaturi – femeia modestă, bună, inteligentă, cea care „întorcea cuvintele pe toate fețele” și care prefera mereu să vorbească liber, nu „încorsetată de hârtie”.

A mărturisit că, în familie, Delia era omul soluțiilor, cel care nu refuza pe nimeni, cel care rămânea până târziu scriind, gândind, ajutând. „Pentru familia noastră, momentul de astăzi este mai mult decât o ceremonie. Este dovada că Delia a lăsat în urmă oameni și suflete cărora le-a schimbat viața.”

Părintele Necula: „Pentru fiecare literă din acest nume, Delia a plătit cu viața”

Preotul Constantin Necula a încheiat seria discursurilor cu un mesaj puternic, specific stilului său:

„Foarte rar, în istoria unui oraș, există oameni al căror nume rămâne scris în piatră. Pentru fiecare literă din numele Elenei Delia Stoicescu, Delia a plătit cu viața. Dacă, după ce murim, oamenii se strâng așa cum v-ați strâns voi astăzi, înseamnă că n-am trăit de pomană.”

Le-a transmis profesorilor să continue misiunea Deliei: „Vă ordon — duceți corabia mai departe.”

Un final simbolic: copaci plantați în memoria ei

La finalul ceremoniei, în curtea școlii s-au plantat copaci alături de Asociația Savori de Rosa. A fost un gest simbolic, menit să reprezinte viața, continuitatea, rădăcinile pe care Delia Stoicescu le-a așezat în educația sibiană.