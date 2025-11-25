cine este cel mai mare angajator din sibiu: 4.000 de oameni lucrează acolo

Aumovio, Joyson și Marquardt sunt cei mai mari angajatori, din sectorul privat, din municipiul Sibiu. Cea mai mare parte din populația orașului de pe Cibin lucrează însă la stat.

Sibiul este un oraș prosper, care are una dintre cele mai mari rate de investiții străine. Municipiul a cunoscut, în ultimii ani, o dezvoltare continuă, multe companii deschizând sedii aici. Orașul este bine reprezentat în ceea ce privește ramurile economiei, consideră reprezentanții Primăriei.

Industriile clasice ale orașului sunt industria constructoare de mașini (Bilstein, Compact), industria confecțiilor (Mondex, Mondostar, Andu), industria produselor alimentare (Scandia, Amylon) și industria rechizitelor școlare (Flaro). Cu timpul, s-au deschis noi fabrici în cele două mari parcuri industriale, plasate în estul și vestul municipiului: fabrici de componente electrice și electronice (Aumovio, Kuhnke Relee, Haartmann), de rulmenți (SNR Rulmenți), de air bag-uri (Joyson) și de curele de transmisie, echipamente electrotehnice și electronice (investiție a companiei germane Siemens). Tot în Sibiu își are sediu și Bursa Monetar Financiară și de Mărfuri, instituție emblematică pentru mediul economic și de afaceri românesc, se arată în Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Sibiu, întocmit anual, aflat acum în atenția consilierilor locali.

Cei mai mari angajatori din Sibiu

Cel mai mare angajator din municipiul Sibiu, din sectorul privat, este Aumovio, fostul Continental, care avea, la momentul colectării datelor incluse în raportul primăriei, 4.000 de angajați. Pe următorul loc se află Joyson cu 2.790 angajați, iar pe poziția a treia se regăsește Marquardt cu 2.595 angajați.

În topul angajatorilor se află Compa SA (1.954 angajați), SIMEA – Siemens (1.314 angajați). Alte companii prezente în oraș au mulți angajați, respectiv SNR Rulmenți (917), Brandl (556), Scandia Foods (526), Harting (454) și Visma Software (309).

Potrivit datelor din raport, majoritatea populației Sibiului lucrează în sectorul de stat.