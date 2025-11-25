dosarul kreiner: criminalii au mințit la poligraf și au dat vina pe fugar, iar partenera afaceristului sibian cere daune de 15 milioane euro

Laurențiu Ghiță, Cristian Marian Minae și Costinel-Cosmin Zuleam sunt cei trei criminali care l-au omorât pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner. Doi dintre indivizi au fost condamnați la închisoare pe viață, în timp ce al treilea, care nu a fost încă prins de autorități, a fost condamnat la 30 de ani închisoare. Ucigașii trebuie să plătească daune morale și materiale colosale în urma faptelor comise.

Închisoare pe viață și 30 de ani după gratii, astea sunt pedepsele pe care Instanța le-a decis față de criminalii omului de afaceri Adrian Kreiner. De asemenea, ei vor trebui să plătească daune morale: 300.000 euro fiicei bărbatului și 150.000 euro partenerei acestuia. Sumele cerute de acestea au fost mult mai mari.

La 2 ani de la crima înfiorătoare, sunt redate informații din dosar, fiind descris modul în care au operat cei 3, cum au reușit să intre în casa omului de afaceri, ce i-a dat de gol și ce declarații au făcut în fața anchetatorilor și instanței.

Plicul cu „3 în 1”, o probă importantă

Începând cu data de 4 noiembrie, cei trei indivizi au început să stea la pândă în podul unei case situate vizavi de vila omului de afaceri. L-au supravegheat non-stop, așteptând momentul potrivit să intre peste el în casă. În noaptea de 5 spre 6 noiembrie, unul dintre criminali a verificat dacă sistemul de supraveghere montat pe vilă funcționează, observând astfel că sistemul de alertă la mișcare nu era activ. Aceea a fost clipa când au decis să pătrundă în locuința lui Adrian Kreiner.

Au început mai întâi să facă curat în podul casei în care s-a realizat filajul, ca să nu lase nicio urmă. Dar, o bucată dintr-un plic de cafea instant i-a dat de gol. Anchetatorii au mai găsit în pod și o bucată de plastic. „După ce s-a decis punerea în executare a planului infracțional, inculpații, constatând necesitatea ștergerii oricăror urme care ar putea duce la identificarea lor, au început să strângă într-o pungă din material plastic, având inscripțiile magazinului alimentar denumit Profi, toate resturile menajere rezultate în urma consumării alimentelor din podul casei cu nr. 11 de pe str. Moldoveanu din Sibiu, fără însă a observa micul fragment al plicului din plastic de culoare verde ce conținea cafea instant, precum și o altă bucată din plastic folosită la clipsarea pungilor cu produse perisabile, având inscripționată data expirării produsului respectiv, și anume mențiunea 09.11.23.C1, aceste obiecte de mici dimensiuni fiind acoperite de praf”, se arată în motivarea publicată rejust.ro.

În urma prelucrării fragmentului de ambalaj în cadrul Institutului Național de Criminalistică al IGPR s-a stabilit că pe bucata de plastic există un amestec de profiluri genetice. Probele i-au indicat pe doi dintre inculpați.

Momentul atacului: violență extremă

În noaptea de 5 spre 6 noiembrie, la ora 02:20, cei trei criminali au intrat prin efracție în casa lui Adrian Kreiner. Primii care au pătruns au fost Minae și Ghiță, în timp ce Zuleam a rămas în stradă pentru a se asigura că nu sunt văzuți. Ulterior, indivizii au reușit să producă un scurtcircuit și să oprească iluminatul în curte, iar la ora 02:36 au intrat în garaj deblocând o fereastră lăsată rabatată. Din garaj au intrat pe ușă în living, toți trei, la ora 02:46, unde l-au observat pe omul de afaceri.

„Au exercitat multiple acte de violență la nivelul capului, trunchiului, precum și a membrelor, punându-l în imposibilitate de a reacționa. Ulterior exercitării acestor violențe fizice, inculpații au procedat la imobilizarea victimei, pe care l-au legat cu mâinile la spate, fiindu-i imobilizate și picioarele cu aceeași sfoară, victima fiind astfel așezată pe abdomen, în poziția similară unei bărci. Întrucât victima opunea rezistență chiar și ulterior imobilizării acestuia și se zbătea, (…) inculpatul Ghiță Laurențiu a profitat de actele conjugate și coordonate, anterior executate împreună cu ceilalți doi inculpați, în urma cărora victima a fost imobilizată în acea poziție torsionată și a îndeplinit o simplă formalitate aptă a cauza moartea, respectiv strangularea victimei, prin prinderea și strângerea gâtului victimei între brațul și toracele agresorului, fiindu-i astfel suprimat aportul de oxigen către creier, context în care a fost indusă o stare de inconștiență”, potrivit rejust.ro.

La scurt timp, fiica omului de afaceri, auzind zgomotele de la parter, a ieșit din dormitorul tatălui ei, situat la etajul 1, observându-l pe unul dintre criminali cu o cagulă. A reușit să fugă în dressing, având asupra ei un briceag, și a sunat la 112, vorbind în engleză, dar spunând, în limba română, adresa unde se află. Ghiță și Zuleam au urcat după ea la etaj. Ușa dormitorului era încuiată, dar au reușit să o audă vorbind la telefon. Au spart ușa, au fugit după ea în dressing, iar Ghiță i-a lovit mâna în care avea telefonul. Zuleam a deposedat-o de briceag. În acel moment, i-au cerut să le spună unde sunt ținuți banii, vorbind în limba engleză, amenințând-o cu un pistol. După aceste acte de agresiune, Zuleam a ridicat-o pe tânără de pe podea, observând în dormitor ceasurile lui Kreiner expuse într-un sertar la vedere. Indivizii au luat ceasurile, dar și sumele de 40 euro și 100 lei scoase de tânără din portofelul personal. Ea i-a implorat să ia banii, să părăsească casa și să nu îi facă niciun rău. Înainte să părăsească camera, Ghiță i-a spus fetei că va merge la parter să îl omoare pe tatăl ei. La ora 03:00, cei trei au părăsit casa. Poliția a ajuns la locuința omului de afaceri la ora 03:04. Oamenii legii l-au găsit pe Kreiner cu mâinile și picioarele legate între ele, la spate, cu capul acoperit cu un preș de mici dimensiuni. Polițiștii l-au dezlegat și, constatând starea gravă în care se afla, au chemat ambulanța. Kreiner a fost resuscitat de medici, semnele vitale reapărând, fiind apoi transportat la spital. În seara de 7 noiembrie, el a murit.

Din raportul de necropsie a reieșit că moartea lui Adrian Kreiner a fost violentă și s-a datorat unei encefalopatie hipoxice survenite în urma unui stop cardio-respirator resuscitat, cel mai probabil urmare a unei asfixii mecanice prin lipsă de aport de oxigen la o persoană cu traumatism toraco-abdominal.

Minae și Ghiță au dat vina pe Zuleam. Au mințit la poligraf

Ghiță Laurențiu a dat o primă declarație în cursul urmăririi penale în 10 ianuarie 2024, la mai bine de 2 luni de la comiterea faptelor. Minae Cristian a dat prima declarație în 10 mai 2024, la mai bine de la 6 luni de la comiterea faptelor. Faptul că cei doi s-au sustras de la urmărirea penală și au dat declarații la asemenea intervale de timp de la comiterea crimei, le-a oferit posiblitatea să își prelucreze declarațiile astfel încât să evite răspunderea penală. Cei doi au declarat că Zuleam Costinel a fost cel care a avut pontul despre Kreiner. „Știa o locuință unde s-ar afla sume importante de bani”, se arată pe rejust.ro. Ambii au dat, pe parcursul urmăririi penale, declarații neadevărate.

Spre exemplu, la testul poligraf, Minae a fost întrebat dacă a intrat în locuința lui Kreiner, dacă a participat la imobilizarea omului de afaceri, dacă l-a lovit și dacă știe dacă Ghiță l-a strâns de gât pe om. La toate aceste întrebări el a răspuns „nu”. Poligraful a arătat că inculpatul a mințit. Aceleași întrebări i-au fost adresate și lui Minae, care, la fel, a răspuns „nu”. Și în cazul lui poligraful a arătat că minte. Ambii au declarat că nu știau că cineva se află în casă la momentul spargerii, dar instanța a stabilit că declarațiile nu au fost sincere întrucât, anterior, declaraseră că au văzut o lumină aprinsă la parter.

„Faptul că inculpații Minae și Ghiță au încercat în mod nesincer să susțină ipoteza conform căreia autorul infracțiunii de omor este doar inculpatul Zuleam se datorează imposibilității acestui din urmă inculpat de a-și spune punctul de vedere ca urmare a sustragerii în timpul procesului, scopul celor doi inculpați fiind de a-l scoate doar pe acesta răspunzător pentru cea mai gravă faptă comisă de cei trei”, se arată în motivarea instanței.

Ce daune au de plătit criminalii. Fiica lui Kreiner, suferință cumplită

Fata omului de afaceri a solicitat despăgubiri în valoare de 3.000.000 euro cu titlu de daune morale și suma de 7.000 euro daune materiale, respectiv jumătate din cheltuielile de înmormântare. De asemenea, ea a menționat că pe parcursul judecății va solicita restituirea ceasurilor sustrase.

Fiica lui Adrian Kreiner a suferit cumplit în urma uciderii tatălui ei. Ea urmează „tratament psihoterapeutic din mai 2024, inițial din cauza unei tulburări severe de stres posttraumatic, însoțită de anxietate și reacție depresivă ca urmare a traumei complexe suferite în timpul evenimentelor din noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023”. De asemenea, aceasta suferă de „sentimente puternice de anxietate și panică, intruziuni, coșmaruri, flashback-uri, precum și de supraexcitație fiziologică și stres emoțional atunci când își amintește evenimentul traumatic și incidentele asociate, împreună cu experiențe depresive, pierderea motivației și a bucuriei de a trăi, insomnie, coșmaruri, paralizii ale somnului, gânduri care se repetă ciclic, teamă de viitor și epuizare frecventă”, potrivit instanței.

Instanța a precizat că „are în vedere că, deși nu se contestă grava suferință încercată urmare a evenimentelor din data de 6 noiembrie 2023 și ulterior, suma solicitată de această parte civilă cu titlu de daune morale nu respectă condiţiile prevăzute de lege şi de practica judiciară națională şi europeană, transformându-se într-o îmbogățire fără justă cauză în raport de probele administrate de cele reţinute supra se apreciază că suma de 150.000 euro reprezintă o justă despăgubire”. Potrivit motivării, fiica omului de afaceri va primi suma de 300.000 euro cu titlu de daune morale.

Partenera omului de afaceri s-a constituit parte civilă cu suma de 3.000 de euro, daune materiale, pentru degradarea bunurilor din interiorul casei. De asemenea, a cerut suma de 15.000.000 euro daune materiale, reprezentând beneficiu nerealizat de pe urma unei „iminente înstrăinări a părților sociale dintr-o societate comercială, vânzare ce nu a mai avut loc ca urmare a decesului”, respectiv suma de 10.000.000 euro daune morale și suma de 10.000 euro daune materiale pentru cheltuielile cu înmormântarea. Ea a mai cerut și restituirea ceasurilor recuperate de la inculpați. Potrivit instanței, partenera omului de afaceri va primi suma de 33.644 lei daune materiale și suma de 150.000 euro cu titlu de daune morale.

Vă reamintim că, în 11 noiembrie, Tribunalul Alba a dat o primă pronunțare în dosarul în care cei trei indivizi l-au ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner. Laurențiu Ghiță și Cristian Marian Minae au fost condamnați la închisoare pe viață, iar Zuleam Costinel-Cosmin, care este în continuare în libertate, fiindcă nu a fost prins de autorități, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare. (DETALII AICI)