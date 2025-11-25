jaf ca-n filme la primăria din valea viilor. hoții au fugit cu seiful cu bani, în brațe: ,,au intrat prin biroul primarului”

Un furt îndrăzneț a tulburat liniștea comunei Valea Viilor la finalul săptămânii trecute. În weekend-ul 21-23, persoane necunoscute ar fi pătruns în sediul Primăriei și au furat seiful cu bani. Valoarea prejudiciului se ridică la 7.000 de lei.

„Ancheta este în desfășurare. Eu sper să recuperăm atât banii, cât și actele care se aflau în seif. Într-adevăr, din biroul de Impozite și Taxe a fost sustras seiful. Eu am depus banii joi, astfel că în seif nu se afla o sumă mare, doar încasările dintre joi și vineri. O parte din acei bani era destinată ajutoarelor pentru lemne”, a declarat primarul Ilie Avram Pinte.

Un localnic a relatat pentru Ora de Sibiu că în instituție ar fi avut loc un furt, iar autorii ar fi sustras un seif cu bani din biroul de Impozite și Taxe.

„Din ce am înțeles, în weekend a fost un jaf la Primăria Valea Viilor. Au intrat în biroul de la Impozite și Taxe și au sustras un seif plin cu bani. Au fugit cu seiful în brațe și au ieșit pe geamul primarului. Au fost surprinși și pe camerele primăriei. Au furat 7.000 de lei”, a spus un cetățean din Valea Viilor.

FOTO arhivă

Poliția confirmă jaful

Contactată de Ora de Sibiu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu, Isabela Brad, a transmis detalii oficiale despre caz.

„La data de 24 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever au fost sesizați telefonic despre faptul că, în perioada 21–24 noiembrie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns într-o instituție din localitatea Valea Viilor, de unde ar fi sustras o casetă metalică ce conținea suma de 7.000 de lei.

Polițiștii au desfășurat la fața locului activități specifice de cercetare, fiind deschis un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, în care polițiștii efectuează cercetări pentru identificarea autorului/autorilor și luarea măsurilor legale în consecință”, a precizat purtătoarea de cuvânt.