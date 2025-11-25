lege pentru drone agricole adoptată în senat: fermierii câștigă timp și resurse

Senatul României a adoptat un proiect de lege care stabilește reguli clare pentru folosirea dronelor în aplicarea tratamentelor fitosanitare, aliniind astfel țara la standardele europene în domeniu.

Inițiativa, propusă de USR, urmărește să sprijine fermierii, oferindu-le instrumente moderne pentru o agricultură mai sigură, mai eficientă și mai rapidă. Proiectul va fi supus în continuare votului Camerei Deputaților.

Conform Digi24, dronele agricole vor fi tratate similar utilajelor tradiționale, permițând utilizarea lor fără birocrație inutilă, dar cu respectarea normelor de siguranță și protecție a mediului. Printre principalele beneficii se numără:

aplicarea tratamentelor fitosanitare în condiții sigure, cu impact redus asupra mediului și sănătății operatorilor;

un cadru previzibil pentru fermieri și companii care utilizează drone în agricultură;

tratamente mai precise și rapide, cu consum redus de substanțe chimice.

Senatorul USR Sebastian Cernic, președintele Comisiei pentru agricultură, a subliniat că legea vine în sprijinul fermierilor care au nevoie de soluții rapide pentru protejarea culturilor.

„Dronele permit intervenții rapide, mai puține substanțe chimice folosite și un impact redus asupra mediului, ceea ce se traduce în costuri mai mici și produse mai accesibile pentru consumatori”, a declarat Cernic.

De asemenea, senatorul USR Sorin Șipoș, membru al Comisiei pentru agricultură și inițiator al proiectului, a explicat că legea introduce cerințe clare pentru certificarea piloților de drone, notificarea autorităților și trasabilitatea tratamentelor aplicate.

„Această reglementare oferă fermierilor acces la tehnologie modernă, crește siguranța, protejează mediul și sprijină productivitatea sectorului agricol românesc”, a precizat Șipoș.

Implementarea proiectului va aduce agricultorilor tratamente mai eficiente, economie de resurse, mai puține utilaje grele pe teren și un impact redus asupra solului, poziționând România pe aceeași linie cu practicile agricole moderne din Europa. Decizia finală privind adoptarea legii va aparține Camerei Deputaților.

