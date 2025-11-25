lista oficială a străzilor unde poți crește găini și iepuri la sibiu: vezi dacă locuiești pe una din cele peste 200 de artere

Într-un oraș modern precum Sibiu, ideea de a crește animale în curte pare idilică. Totuși, realitatea arată că acest obicei poate fi mai complicat decât pare. Autoritățile locale au reguli stricte pentru prevenirea problemelor sanitare și pentru a proteja liniștea comunității, iar nerespectarea acestora nu trece neobservată.
În curțile din Sibiu, unii locuitori încă visează la propria „fermă urbană” – iepuri, găini sau alte animale mici. Dar autoritățile trag un semnal de alarmă: nu toate animalele pot fi crescute oriunde.
Conform regulamentului local, creșterea animalelor mari – bovine, cai, porci și oi – este interzisă în întregul municipiu. În schimb, animalele mici, precum iepuri, găini, rațe, gâște, prepelițe sau porcușori de Guineea, pot fi ținute legal doar în anumite zone, în curți bine închise și la minim 10 metri de vecini.
Conform purtătoarei de cuvânt a Primăriei Sibiu, Mirela Gligore, „în cursul anului 2025 au fost aplicate 6 sancțiuni, în cuantum total de 600 de lei, pentru sibienii care nu au respectat normele privind creșterea animalelor”.
Animalele mari, interzise în oraș
În Sibiu, deținerea bovinelor, cailor, porcilor sau oilor este interzisă de peste 17 ani. Rămâne însă permisă creșterea animalelor mici – iepuri, păsări de curte – dar doar în anumite zone, în cotețe sau curți bine închise, la cel puțin 10 metri de locuințe și cu respectarea normelor de igienă și dezinfecție.
Străzile unde creșterea animalelor mici este permisă
|Coloana 1
|Coloana 2
|Coloana 3
|Str. Abrud
|Str. Cooperatorilor
|Str. Maierilor
|Str. Aciliu
|Str. Crengă Ion
|Str. Maior Petru
|Str. Agârbicean Ion
|Str. Crinilor
|Str. Mălinului
|Str. Agricultorilor
|Str. Crişului
|Str. Margaretelor
|Str. Alămor
|Str. Cucului
|Str. Mărului
|Str. Albinelor
|Str. Cugir
|Str. Maşiniştilor
|Str. Aldea Sandu
|Str. Cuptorului
|Str. Mesteacănului
|Str. Amann Theodor
|Str. Cuza Elena Doamna
|Str. Metalurgiştilor
|Str. Amnas
|Str. Decebal
|Str. Mihali Teodor
|Str. Anina
|Str. Demetrescu Traian
|Str. Moara de Scoarţă
|Str. Anul 1848
|Str. Democraţiei
|Str. Moreni
|Str. Anul 1907
|Str. Depoului
|Str. Mozaicului
|Str. Arad
|Str. Deva
|Str. Muncii
|Str. Arcului
|Str. Diaconovici Dr.
|Str. Muncitorilor
|Str. Armoniei
|Str. Dinamului
|Str. Mureşului
|Str. Asachi Gheorghe
|Str. Distribuţiei
|Str. Narciselor
|Str. Autogării
|Str. Doina
|Str. Nicovalei
|Str. Aviaţiei
|Str. Doja Gheorghe
|Str. Nita Octavian Mr
|Str. Axente Sever
|Str. Dorobanţilor
|Str. Nucului
|Str. Bacca Preot
|Str. Dreptăţii
|Str. Oborul de Vite
|Str. Badea Cârţan
|Str. Drumul Nou
|Str. Odesa
|Str. Bagdazar Dumitru Dr.
|Str. Drumul Ocnei
|Str. Ogorului
|Str. Băicoi
|Str. Dulgherilor
|Str. Olteţului
|Str. Bălan-G.ral
|Str. Egalităţii
|Str. Oltului
|Str. Balanţei
|Str. Einstein Albert
|Str. Orzului
|Str. Bărnuţiu Simion
|Str. Enescu George
|Str. Oţelarilor
|Str. Berzelor
|Str. Eschile
|Str. Ovăzului
|Str. Biltz Eduard Albert
|Str. Fabricii
|Str. Ovidiu
|Str. Bobâlna
|Str. Fagului
|Str. Pădurea Dumbrava
|Str. Bradului
|Str. Faianţei
|Str. Păltiniş
|Str. Brazilor
|Str. Flacăra
|Str. Pandurilor
|Str. Calea Şurii Mari
|Str. Florilor
|Str. Pantei
|Str. Calea Surii Mici
|Str. Forjorilor
|Str. Paris
|Str. Calea Turnişorului
|Str. Fragilor
|Str. Parului
|Str. Călan
|Str. France Anatole
|Str. Pârvan Vasile
|Str. Căpriorilor
|Str. Frasinului
|Str. Patrioţilor
|Str. Căprioarelor
|Str. Frezorilor
|Str. Pedagogilor
|Str. Caragiale Ion Luca
|Str. Frigoriferului
|Str. Petrila
|Str. Cărămidăriei
|Str. Fundătura Brazilor
|Str. Piaţa Cluj
|Str. Carpaţilor
|Str. Fundătura Lupeni
|Str. Piaţa Iancu de Hunedoara
|Str. Carpenului
|Str. Fundătura Zăvoi
|Str. Pinului
|Str. Castorului
|Str. Galileo Galilei
|Str. Plevnei
|Str. Ceaicovski
|Str. Gării
|Str. Podragu
|Str. Cedonia
|Str. Garoafei
|Str. Podului
|Str. Cerbului
|Str. Gheţăriei
|Str. Pomicultorilor
|Str. Cimitirului
|Str. Ghiocelului
|Str. Pop Reteganu Ion
|Str. Cindrelului
|Str. Gorunului
|Str. Prometeu
|Str. Ciocanului
|Str. Grădinarilor
|Str. Prunelor
|Str. Ciocârliei
|Str. Grâului
|Str. Rampa Stefan cel Mare
|Str. Cipariu Timotei
|Str. Grigorescu Nicolae
|Str. Randunelelor
|Str. Constructorilor
|Str. Gutuilor
|Str. Răchitei
|Str. Câmpului
|Str. Hameiului
|Str. Reconstrucţiei
|Str. Kiev
|Str. Heine Heinrich
|Str. Record
|Str. Kogălniceanu Mihail
|Str. Honterus
|Str. Reşiţa
|Str. Lacul lui Binder
|Str. Iazu Morilor
|Str. Roşca
|Str. Lacului
|Str. Iazului
|Str. Rovine
|Str. Lăcătuşilor
|Str. Înfrăţirii
|Str. Rozdeşti
|Str. Lăcrămioarelor
|Str. Iosif O. Ştefan
|Str. Rozmarinului
|Str. Lalelelor
|Str. Ipătescu Ana
|Str. Rulmentului
|Str. Lamark
|Str. Izlazului
|Str. Russo Alecu
|Str. Laminorului
|Str. Lutului
|Str. Salcâmilor
|Str. Lăptăriei
|Str. Macaralei
|Str. Salciilor
|Str. Laurian Treboniu
|Str. Macazului
|Str. Scurtă
|Str. Lazaret
|Str. Măceşului
|Str. Secerătoarelor
|Str. Lebedei
|Str. Măgura
|Str. Semănătoarelor
|Str. Lemnelor
|Str. Magheranului
|Str. Şerbota
|Str. Libertăţii
|Str. Zăvoi
|Str. Şerpuita
|Str. Livezii
|Str. Şincai Gheorghe
|Str. Sion Ion
|Str. Luncii
|Str. Smârdan
|Str. Smighelschi Octavian
|Str. Lupeni
|Str. Socului
|Str. Solidarităţii
|Str. Speranţei
|Str. Stăvilarului
|Str. Stejarului
|Str. Strugurilor
|Str. Strungului
|Str. Suru
|Str. Teilor
|Str. Teliuc
|Str. Timişoara
|Str. Tineretului
|Str. Ţiglari
|Str. Toamnei
|Str. Tohan
|Str. Topârceanu George
|Str. Topitorilor
|Str. Tractorului
|Str. Traian
|Str. Trandafirilor
|Str. Triajului
|Str. Trifoiului
|Str. Turgheniev
|Str. Ulmului
|Str. Urlea
|Str. Văii
|Str. Vânătorilor
|Str. Varga Ecaterina
|Str. Varului
|Str. Verzăriei
|Str. Viilor
|Str. Viitorului
|Str. Viorelelor
|Str. Vişinilor
|Str. Vladimirescu Tudor
|Str. Vulcan
|Str. Zidarilor
|Str. Zola Emil
|Str. Zorilor
|Str. Zugravilor
Ce înseamnă asta pentru sibieni
Cei care aleg să crească animale mici trebuie să respecte reguli stricte. Curțile și cotețele trebuie să fie curate, la distanță de vecini și igienizate constant. Ignorarea acestor norme poate duce la sancțiuni, dar mai important – poate pune în pericol sănătatea comunității.
Riscurile ascunse ale micilor ferme urbane
Chiar și animalele mici pot aduce probleme atunci când sunt crescute în curțile orașului. Un coteț neîngrijit poate transforma rapid vecinătatea într-un loc plin de mirosuri neplăcute și zgomote care deranjează pe toată lumea.
Mai mult, păsările sau iepurii pot fi purtători de boli, iar contactul cu acestea, chiar și accidental, poate afecta sănătatea oamenilor sau a altor animale din zonă. Vecinii se pot simți deranjați sau chiar afectați, iar conflictele între locuitori nu sunt rare. În plus, autoritățile nu stau cu mâinile în sân: încălcarea regulilor se poate solda cu amenzi, așa cum s-a întâmplat în 2025, când șase sibieni au fost sancționați cu câte 100 de lei pentru că nu au respectat normele.
