lista oficială a străzilor unde poți crește găini și iepuri la sibiu: vezi dacă locuiești pe una din cele peste 200 de artere

Într-un oraș modern precum Sibiu, ideea de a crește animale în curte pare idilică. Totuși, realitatea arată că acest obicei poate fi mai complicat decât pare. Autoritățile locale au reguli stricte pentru prevenirea problemelor sanitare și pentru a proteja liniștea comunității, iar nerespectarea acestora nu trece neobservată.

În curțile din Sibiu, unii locuitori încă visează la propria „fermă urbană” – iepuri, găini sau alte animale mici. Dar autoritățile trag un semnal de alarmă: nu toate animalele pot fi crescute oriunde.

Conform regulamentului local, creșterea animalelor mari – bovine, cai, porci și oi – este interzisă în întregul municipiu. În schimb, animalele mici, precum iepuri, găini, rațe, gâște, prepelițe sau porcușori de Guineea, pot fi ținute legal doar în anumite zone, în curți bine închise și la minim 10 metri de vecini.

Conform purtătoarei de cuvânt a Primăriei Sibiu, Mirela Gligore, „în cursul anului 2025 au fost aplicate 6 sancțiuni, în cuantum total de 600 de lei, pentru sibienii care nu au respectat normele privind creșterea animalelor”.

Animalele mari, interzise în oraș

În Sibiu, deținerea bovinelor, cailor, porcilor sau oilor este interzisă de peste 17 ani. Rămâne însă permisă creșterea animalelor mici – iepuri, păsări de curte – dar doar în anumite zone, în cotețe sau curți bine închise, la cel puțin 10 metri de locuințe și cu respectarea normelor de igienă și dezinfecție.

Străzile unde creșterea animalelor mici este permisă

Coloana 1 Coloana 2 Coloana 3 Str. Abrud Str. Cooperatorilor Str. Maierilor Str. Aciliu Str. Crengă Ion Str. Maior Petru Str. Agârbicean Ion Str. Crinilor Str. Mălinului Str. Agricultorilor Str. Crişului Str. Margaretelor Str. Alămor Str. Cucului Str. Mărului Str. Albinelor Str. Cugir Str. Maşiniştilor Str. Aldea Sandu Str. Cuptorului Str. Mesteacănului Str. Amann Theodor Str. Cuza Elena Doamna Str. Metalurgiştilor Str. Amnas Str. Decebal Str. Mihali Teodor Str. Anina Str. Demetrescu Traian Str. Moara de Scoarţă Str. Anul 1848 Str. Democraţiei Str. Moreni Str. Anul 1907 Str. Depoului Str. Mozaicului Str. Arad Str. Deva Str. Muncii Str. Arcului Str. Diaconovici Dr. Str. Muncitorilor Str. Armoniei Str. Dinamului Str. Mureşului Str. Asachi Gheorghe Str. Distribuţiei Str. Narciselor Str. Autogării Str. Doina Str. Nicovalei Str. Aviaţiei Str. Doja Gheorghe Str. Nita Octavian Mr Str. Axente Sever Str. Dorobanţilor Str. Nucului Str. Bacca Preot Str. Dreptăţii Str. Oborul de Vite Str. Badea Cârţan Str. Drumul Nou Str. Odesa Str. Bagdazar Dumitru Dr. Str. Drumul Ocnei Str. Ogorului Str. Băicoi Str. Dulgherilor Str. Olteţului Str. Bălan-G.ral Str. Egalităţii Str. Oltului Str. Balanţei Str. Einstein Albert Str. Orzului Str. Bărnuţiu Simion Str. Enescu George Str. Oţelarilor Str. Berzelor Str. Eschile Str. Ovăzului Str. Biltz Eduard Albert Str. Fabricii Str. Ovidiu Str. Bobâlna Str. Fagului Str. Pădurea Dumbrava Str. Bradului Str. Faianţei Str. Păltiniş Str. Brazilor Str. Flacăra Str. Pandurilor Str. Calea Şurii Mari Str. Florilor Str. Pantei Str. Calea Surii Mici Str. Forjorilor Str. Paris Str. Calea Turnişorului Str. Fragilor Str. Parului Str. Călan Str. France Anatole Str. Pârvan Vasile Str. Căpriorilor Str. Frasinului Str. Patrioţilor Str. Căprioarelor Str. Frezorilor Str. Pedagogilor Str. Caragiale Ion Luca Str. Frigoriferului Str. Petrila Str. Cărămidăriei Str. Fundătura Brazilor Str. Piaţa Cluj Str. Carpaţilor Str. Fundătura Lupeni Str. Piaţa Iancu de Hunedoara Str. Carpenului Str. Fundătura Zăvoi Str. Pinului Str. Castorului Str. Galileo Galilei Str. Plevnei Str. Ceaicovski Str. Gării Str. Podragu Str. Cedonia Str. Garoafei Str. Podului Str. Cerbului Str. Gheţăriei Str. Pomicultorilor Str. Cimitirului Str. Ghiocelului Str. Pop Reteganu Ion Str. Cindrelului Str. Gorunului Str. Prometeu Str. Ciocanului Str. Grădinarilor Str. Prunelor Str. Ciocârliei Str. Grâului Str. Rampa Stefan cel Mare Str. Cipariu Timotei Str. Grigorescu Nicolae Str. Randunelelor Str. Constructorilor Str. Gutuilor Str. Răchitei Str. Câmpului Str. Hameiului Str. Reconstrucţiei Str. Kiev Str. Heine Heinrich Str. Record Str. Kogălniceanu Mihail Str. Honterus Str. Reşiţa Str. Lacul lui Binder Str. Iazu Morilor Str. Roşca Str. Lacului Str. Iazului Str. Rovine Str. Lăcătuşilor Str. Înfrăţirii Str. Rozdeşti Str. Lăcrămioarelor Str. Iosif O. Ştefan Str. Rozmarinului Str. Lalelelor Str. Ipătescu Ana Str. Rulmentului Str. Lamark Str. Izlazului Str. Russo Alecu Str. Laminorului Str. Lutului Str. Salcâmilor Str. Lăptăriei Str. Macaralei Str. Salciilor Str. Laurian Treboniu Str. Macazului Str. Scurtă Str. Lazaret Str. Măceşului Str. Secerătoarelor Str. Lebedei Str. Măgura Str. Semănătoarelor Str. Lemnelor Str. Magheranului Str. Şerbota Str. Libertăţii Str. Zăvoi Str. Şerpuita Str. Livezii Str. Şincai Gheorghe Str. Sion Ion Str. Luncii Str. Smârdan Str. Smighelschi Octavian Str. Lupeni Str. Socului Str. Solidarităţii Str. Speranţei Str. Stăvilarului Str. Stejarului Str. Strugurilor Str. Strungului Str. Suru Str. Teilor Str. Teliuc Str. Timişoara Str. Tineretului Str. Ţiglari Str. Toamnei Str. Tohan Str. Topârceanu George Str. Topitorilor Str. Tractorului Str. Traian Str. Trandafirilor Str. Triajului Str. Trifoiului Str. Turgheniev Str. Ulmului Str. Urlea Str. Văii Str. Vânătorilor Str. Varga Ecaterina Str. Varului Str. Verzăriei Str. Viilor Str. Viitorului Str. Viorelelor Str. Vişinilor Str. Vladimirescu Tudor Str. Vulcan Str. Zidarilor Str. Zola Emil Str. Zorilor Str. Zugravilor

Ce înseamnă asta pentru sibieni

Cei care aleg să crească animale mici trebuie să respecte reguli stricte. Curțile și cotețele trebuie să fie curate, la distanță de vecini și igienizate constant. Ignorarea acestor norme poate duce la sancțiuni, dar mai important – poate pune în pericol sănătatea comunității.

Riscurile ascunse ale micilor ferme urbane

Chiar și animalele mici pot aduce probleme atunci când sunt crescute în curțile orașului. Un coteț neîngrijit poate transforma rapid vecinătatea într-un loc plin de mirosuri neplăcute și zgomote care deranjează pe toată lumea.

Mai mult, păsările sau iepurii pot fi purtători de boli, iar contactul cu acestea, chiar și accidental, poate afecta sănătatea oamenilor sau a altor animale din zonă. Vecinii se pot simți deranjați sau chiar afectați, iar conflictele între locuitori nu sunt rare. În plus, autoritățile nu stau cu mâinile în sân: încălcarea regulilor se poate solda cu amenzi, așa cum s-a întâmplat în 2025, când șase sibieni au fost sancționați cu câte 100 de lei pentru că nu au respectat normele.