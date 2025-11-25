lista oficială a străzilor unde poți crește găini și iepuri la sibiu: vezi dacă locuiești pe una din cele peste 200 de artere

Într-un oraș modern precum Sibiu, ideea de a crește animale în curte pare idilică. Totuși, realitatea arată că acest obicei poate fi mai complicat decât pare. Autoritățile locale au reguli stricte pentru prevenirea problemelor sanitare și pentru a proteja liniștea comunității, iar nerespectarea acestora nu trece neobservată.

În curțile din Sibiu, unii locuitori încă visează la propria „fermă urbană” – iepuri, găini sau alte animale mici. Dar autoritățile trag un semnal de alarmă: nu toate animalele pot fi crescute oriunde.

Conform regulamentului local, creșterea animalelor mari – bovine, cai, porci și oi – este interzisă în întregul municipiu. În schimb, animalele mici, precum iepuri, găini, rațe, gâște, prepelițe sau porcușori de Guineea, pot fi ținute legal doar în anumite zone, în curți bine închise și la minim 10 metri de vecini.

lista oficială a străzilor unde poți crește găini și iepuri la sibiu: vezi dacă locuiești pe una din cele peste 200 de artere

Conform purtătoarei de cuvânt a Primăriei Sibiu, Mirela Gligore, „în cursul anului 2025 au fost aplicate 6 sancțiuni, în cuantum total de 600 de lei, pentru sibienii care nu au respectat normele privind creșterea animalelor”.

lista oficială a străzilor unde poți crește găini și iepuri la sibiu: vezi dacă locuiești pe una din cele peste 200 de artere

Animalele mari, interzise în oraș

În Sibiu, deținerea bovinelor, cailor, porcilor sau oilor este interzisă de peste 17 ani. Rămâne însă permisă creșterea animalelor mici – iepuri, păsări de curte – dar doar în anumite zone, în cotețe sau curți bine închise, la cel puțin 10 metri de locuințe și cu respectarea normelor de igienă și dezinfecție.

iguanță în farmec natural cu cai de rasnov la fermă din sibiu, peisaj rural idilic, activități ecvestru, grădină și animale domestice, turism rural în județul sibiu, experiență pentru familie.

Străzile unde creșterea animalelor mici este permisă

Coloana 1Coloana 2Coloana 3
Str. AbrudStr. CooperatorilorStr. Maierilor
Str. AciliuStr. Crengă IonStr. Maior Petru
Str. Agârbicean IonStr. CrinilorStr. Mălinului
Str. AgricultorilorStr. CrişuluiStr. Margaretelor
Str. AlămorStr. CuculuiStr. Mărului
Str. AlbinelorStr. CugirStr. Maşiniştilor
Str. Aldea SanduStr. CuptoruluiStr. Mesteacănului
Str. Amann TheodorStr. Cuza Elena DoamnaStr. Metalurgiştilor
Str. AmnasStr. DecebalStr. Mihali Teodor
Str. AninaStr. Demetrescu TraianStr. Moara de Scoarţă
Str. Anul 1848Str. DemocraţieiStr. Moreni
Str. Anul 1907Str. DepouluiStr. Mozaicului
Str. AradStr. DevaStr. Muncii
Str. ArculuiStr. Diaconovici Dr.Str. Muncitorilor
Str. ArmonieiStr. DinamuluiStr. Mureşului
Str. Asachi GheorgheStr. DistribuţieiStr. Narciselor
Str. AutogăriiStr. DoinaStr. Nicovalei
Str. AviaţieiStr. Doja GheorgheStr. Nita Octavian Mr
Str. Axente SeverStr. DorobanţilorStr. Nucului
Str. Bacca PreotStr. DreptăţiiStr. Oborul de Vite
Str. Badea CârţanStr. Drumul NouStr. Odesa
Str. Bagdazar Dumitru Dr.Str. Drumul OcneiStr. Ogorului
Str. BăicoiStr. DulgherilorStr. Olteţului
Str. Bălan-G.ralStr. EgalităţiiStr. Oltului
Str. BalanţeiStr. Einstein AlbertStr. Orzului
Str. Bărnuţiu SimionStr. Enescu GeorgeStr. Oţelarilor
Str. BerzelorStr. EschileStr. Ovăzului
Str. Biltz Eduard AlbertStr. FabriciiStr. Ovidiu
Str. BobâlnaStr. FaguluiStr. Pădurea Dumbrava
Str. BraduluiStr. FaianţeiStr. Păltiniş
Str. BrazilorStr. FlacăraStr. Pandurilor
Str. Calea Şurii MariStr. FlorilorStr. Pantei
Str. Calea Surii MiciStr. ForjorilorStr. Paris
Str. Calea TurnişoruluiStr. FragilorStr. Parului
Str. CălanStr. France AnatoleStr. Pârvan Vasile
Str. CăpriorilorStr. FrasinuluiStr. Patrioţilor
Str. CăprioarelorStr. FrezorilorStr. Pedagogilor
Str. Caragiale Ion LucaStr. FrigoriferuluiStr. Petrila
Str. CărămidărieiStr. Fundătura BrazilorStr. Piaţa Cluj
Str. CarpaţilorStr. Fundătura LupeniStr. Piaţa Iancu de Hunedoara
Str. CarpenuluiStr. Fundătura ZăvoiStr. Pinului
Str. CastoruluiStr. Galileo GalileiStr. Plevnei
Str. CeaicovskiStr. GăriiStr. Podragu
Str. CedoniaStr. GaroafeiStr. Podului
Str. CerbuluiStr. GheţărieiStr. Pomicultorilor
Str. CimitiruluiStr. GhioceluluiStr. Pop Reteganu Ion
Str. CindreluluiStr. GorunuluiStr. Prometeu
Str. CiocanuluiStr. GrădinarilorStr. Prunelor
Str. CiocârlieiStr. GrâuluiStr. Rampa Stefan cel Mare
Str. Cipariu TimoteiStr. Grigorescu NicolaeStr. Randunelelor
Str. ConstructorilorStr. GutuilorStr. Răchitei
Str. CâmpuluiStr. HameiuluiStr. Reconstrucţiei
Str. KievStr. Heine HeinrichStr. Record
Str. Kogălniceanu MihailStr. HonterusStr. Reşiţa
Str. Lacul lui BinderStr. Iazu MorilorStr. Roşca
Str. LaculuiStr. IazuluiStr. Rovine
Str. LăcătuşilorStr. ÎnfrăţiriiStr. Rozdeşti
Str. LăcrămioarelorStr. Iosif O. ŞtefanStr. Rozmarinului
Str. LalelelorStr. Ipătescu AnaStr. Rulmentului
Str. LamarkStr. IzlazuluiStr. Russo Alecu
Str. LaminoruluiStr. LutuluiStr. Salcâmilor
Str. LăptărieiStr. MacaraleiStr. Salciilor
Str. Laurian TreboniuStr. MacazuluiStr. Scurtă
Str. LazaretStr. MăceşuluiStr. Secerătoarelor
Str. LebedeiStr. MăguraStr. Semănătoarelor
Str. LemnelorStr. MagheranuluiStr. Şerbota
Str. LibertăţiiStr. ZăvoiStr. Şerpuita
Str. LiveziiStr. Şincai GheorgheStr. Sion Ion
Str. LunciiStr. SmârdanStr. Smighelschi Octavian
Str. LupeniStr. SoculuiStr. Solidarităţii
Str. SperanţeiStr. StăvilaruluiStr. Stejarului
Str. StrugurilorStr. StrunguluiStr. Suru
Str. TeilorStr. TeliucStr. Timişoara
Str. TineretuluiStr. ŢiglariStr. Toamnei
Str. TohanStr. Topârceanu GeorgeStr. Topitorilor
Str. TractoruluiStr. TraianStr. Trandafirilor
Str. TriajuluiStr. TrifoiuluiStr. Turgheniev
Str. UlmuluiStr. UrleaStr. Văii
Str. VânătorilorStr. Varga EcaterinaStr. Varului
Str. VerzărieiStr. ViilorStr. Viitorului
Str. ViorelelorStr. VişinilorStr. Vladimirescu Tudor
Str. VulcanStr. ZidarilorStr. Zola Emil
Str. ZorilorStr. Zugravilor

Ce înseamnă asta pentru sibieni

Cei care aleg să crească animale mici trebuie să respecte reguli stricte. Curțile și cotețele trebuie să fie curate, la distanță de vecini și igienizate constant. Ignorarea acestor norme poate duce la sancțiuni, dar mai important – poate pune în pericol sănătatea comunității.

lista oficială a străzilor unde poți crește găini și iepuri la sibiu: vezi dacă locuiești pe una din cele peste 200 de artere

Riscurile ascunse ale micilor ferme urbane

Chiar și animalele mici pot aduce probleme atunci când sunt crescute în curțile orașului. Un coteț neîngrijit poate transforma rapid vecinătatea într-un loc plin de mirosuri neplăcute și zgomote care deranjează pe toată lumea.

lista oficială a străzilor unde poți crește găini și iepuri la sibiu: vezi dacă locuiești pe una din cele peste 200 de artere

Mai mult, păsările sau iepurii pot fi purtători de boli, iar contactul cu acestea, chiar și accidental, poate afecta sănătatea oamenilor sau a altor animale din zonă. Vecinii se pot simți deranjați sau chiar afectați, iar conflictele între locuitori nu sunt rare. În plus, autoritățile nu stau cu mâinile în sân: încălcarea regulilor se poate solda cu amenzi, așa cum s-a întâmplat în 2025, când șase sibieni au fost sancționați cu câte 100 de lei pentru că nu au respectat normele.

Ultima oră