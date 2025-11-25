mediaș devine centrul conștientizării asupra cancerului: poți participa gratuit pe 4 decembrie

Asociația „Trăim Ca’n Cer”, împreună cu Clinica Pan Medical și Primăria Municipiului Mediaș, organizează pe 4 decembrie 2025, de la ora 17:00, în Sala Mare de ședințe a Primăriei, evenimentul intitulat „Dincolo de diagnostic – Lecții care pot schimba vieți”.
Evenimentul va include prezentări susținute de specialiști din domeniul sănătății: dr. Elena Ucenic, medic ginecolog, dr. Mihai Copăceanu, psiholog, și Ioana Suciu Hening, nutriționist. În plus, experiențele personale ale pacienților care s-au confruntat cu afecțiuni oncologice – Claire Stoica, Mihaela Moga și Alexandru Moga – vor oferi perspective autentice asupra luptei cu boala. Participanții vor avea oportunitatea de a adresa întrebări și de a primi răspunsuri direct de la specialiști.
Scopul întâlnirii este de a crește conștientizarea asupra importanței prevenției cancerului, prin adoptarea unui stil de viață sănătos și efectuarea controalelor medicale regulate, dar și de a evidenția rolul sprijinului familial și comunitar în parcursul pacienților.
Accesul este gratuit și deschis tuturor celor interesați.
