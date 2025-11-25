moment emoționant la școala militară din sibiu: cel mai tânăr elev a depus jurământul chiar de ziua lui / foto

Beniamin-Fineas Fodorean, cel mai tânăr elev al școlii militare din Sibiu, a trăit un moment cu totul special: a depus Jurământul Militar chiar în ziua împlinirii vârstei de 18 ani.

O coincidență rară, care a transformat ceremonia într-un eveniment încărcat de emoție și simbolism, marcând atât debutul vieții adulte, cât și intrarea oficială în rândurile militarilor români.

Depunerea jurământului, organizată la o lună după ceremonia colegilor săi, a atras atenția tuturor celor prezenți, tocmai datorită faptului că tânărul militar și-a început cariera în uniformă în cea mai importantă zi personală din an, ziua sa de naștere.

Comandantul școlii i-a adresat acestuia un mesaj de apreciere și încurajare, subliniind calitățile care l-au definit încă de la început: devotament, putere și ambiție. I-a urat sănătate, împliniri și o carieră plină de reușite în cadrul Armatei României.

Ceremonia s-a încheiat cu urări calde și aplauze pentru tânărul care, în aceeași zi, a devenit adult și militar cu acte în regulă.