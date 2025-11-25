păltiniș arena deschide sezonul de schi: sâmbătă e și un party cu los vagabondos

Complexul de schi și agrement Păltiniș Arena se pregătește să dea startul sezonului de iarnă pe 29 noiembrie 2025, un eveniment mult așteptat de iubitorii sporturilor de iarnă.

Noutatea acestui sezon constă în faptul că pârtia D va fi accesibilă chiar din prima zi, datorită cantității impresionante de zăpadă păstrată de organizatori.

Zăpada conservată prin snow-farming – inovație și sustenabilitate

Într-o perioadă în care schimbările climatice afectează tot mai mult producția naturală de zăpadă, Păltiniș Arena face un pas înainte: 10.000 de metri cubi de zăpadă de anul trecut au fost păstrați sub o prelată specială, printr-un proces cunoscut sub numele de snow-farming. Acest sistem permite deschiderea timpurie a pârtiilor și stabilitatea stratului de zăpadă, completând producția artificială și reducând dependența exclusivă de ninsoarea naturală.

Concursul “Slalom Paralel Special” – deschiderea competițională a sezonului

Pe 28 noiembrie 2025, Păltiniș Arena va organiza Slalom Paralel Special, un concurs dinamic și provocator dedicat schiorilor de elită și celor experimentați. Traseul de aproximativ 200 de metri pe pârtia D va fi amenajat exclusiv cu zăpada conservată, iar concurenții vor fi testați pe porți de slalom și minimum două rampe tehnice.

Concursul va debuta cu recunoaștere în derapaj controlat, urmată de manșe de antrenament cronometrate cu doi sportivi coborând simultan pe trasee paralele.

În calificări, fiecare schior va parcurge traseul contracronometru, iar timpii obținuți vor decide formarea grupelor de două persoane pentru duelurile finale. Formatul este eliminatoriu: câștigătorii fiecărei manșe merg mai departe, până rămân doar patru sportivi pentru finala mică și finala mare. Regulamentul prevede o vârstă minimă de participare de 13 ani, iar premiile constau în echipamente sportive oferite de Flava Shop și Magazinul H2O, plus câte 1000 de lei pentru fiecare loc 1, 700 lei pentru fiecare loc 2 și 500 lei pentru fiecare loc 3 din partea brandului Haix. Valoarea totală a premiilor în produse este de peste 10.000 de lei.

Ziua de deschidere și petrecere pe pârtie

Deschiderea oficială a sezonului va avea loc pe 29 noiembrie 2025, cu pârtia D gata de lansare din prima zidatorită zăpezii conservate prin snowfarming.

„Suntem pregătiți cu toate tunurile de zăpadă, peste 40 ca număr, ca din primul moment în care temperaturile o vor permite să începem să producem zăpadă pentru a acoperi toate pârtiile complexului”, spun reprezentanții complexului Păltiniș Arena.

După ce ne bucurăm de zăpada de pe pârtii, în jurul amiezii vom da drumul și distracției, cu primul apres-ski party al sezonului, alături de amicii noștri de la trupa Los Vagabondos, pentru a marca începutul unui sezon de iarnă plin de energie, muzică și bucurie la munte.

Pentru informații suplimentare, program și rezervări, accesați site-ul oficial sau paginile de social mediaPăltiniș Arena.

Foto: hila.ro