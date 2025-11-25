peste 100 de sancțiuni și 7 permise reținute în ultimele 24 de ore, în județul sibiu

În ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri au continuat acțiunile specifice în vederea responsabilizării participanților la trafic cu privire la importanța respectării normelor legale privind circulația pe drumurile publice.

Au fost reținute 7 permise de conducere, dintre care 2 pentru conducerea sub influența alcoolului, 2 pentru nerespectarea culorii roșu a semaforului și alte 3 pentru alte abateri. Totodată, au fost retrase 10 certificate de înmatriculare și au fost aplicate 105 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 19.000 de lei.

Recomandări pentru o deplasare sigură în condiții de vreme nefavorabilă

Având în vedere prognoza meteo și avertizările emise de meteorologi, precum și faptul că această perioadă este caracterizată de fenomene meteo care se pot schimba rapid, trecând brusc de la ploaie la zăpadă și îngheț, pentru a preveni producerea accidentelor rutiere pe drumurile publice, Serviciul Rutier Sibiu recomandă:

adaptați viteza de deplasare condițiilor concrete de drum, păstrați distanța în mers și nu vă angajați în efectuarea unor manevre riscante în trafic;

asigurați-vă temeinic înainte de efectuarea oricărei manevre de schimbare a direcției de deplasare;

evitați oprirea și staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, deoarece vântul puternic îi poate rupe;

folosiți luminile de întâlnire pe tot parcursul deplasării, indiferent de categoria de drum pe care circulați și în orice moment al zilei;

interesați-vă cum va fi vremea în zonele în care călătoriți și echipați-vă corespunzător autoturismul;

atenție la traversarea străzii;

Siguranța tuturor participanților la trafic rămâne prioritatea noastră, iar polițiștii rutieri sunt permanent în teren pentru a veghea la respectarea regulilor și la desfășurarea în condiții de siguranță a circulației rutiere.