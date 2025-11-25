psd sibiu: ministrul sănătății și ministrul muncii, alături de comunitate la jina: dialog direct pentru soluții reale

PSD Sibiu a transmis un comunicat de presă în care prezintă desfășurarea întâlnirii de la Jina, eveniment în cadrul căruia miniștrii PSD Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, și Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, au discutat direct cu comunitatea despre problemele locale și nevoile cetățenilor.

“Întâlnirea de la Jina a demonstrat că atunci când oamenii își spun răspicat nevoile, iar decidenții vin în fața lor fără bariere, se poate discuta despre schimbare într-un mod autentic. Miniștrii PSD Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, și Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, au venit în mijlocul comunității pentru a asculta direct problemele care se resimt de ani de zile.

Atmosfera a fost una încărcată de energie și determinare: peste 400 de participanți au adus în discuție teme esențiale — de la infrastructura care trebuie modernizată, la nevoia de servicii medicale accesibile, până la sprijin pentru familii, agricultori și tineri. Fiecare intervenție a arătat clar că oamenii nu cer favoruri, ci normalitate și respect pentru munca lor.

Ministrul Alexandru Rogobete a avut un dialog consistent cu medicii și managerii de spitale prezenți, discutând problemele reale „de la firul ierbii” din sistemul de sănătate — situații concrete, de zi cu zi, care cer soluții rapide și eficiente.

De asemenea, ministrului Florin Manole i-au fost prezentate în mod direct numeroase probleme semnalate anterior la audiențele mele săptămânale de la sediu, în special cele ridicate de pensionarii din județul Sibiu. Faptul că aceste preocupări au ajuns acum în fața ministrului reprezintă un pas important pentru rezolvarea lor.

Dialogul cu cei doi miniștri nu a fost o simplă vizită formală, ci o ocazie în care probleme concrete au fost puse pe masă și soluțiile au început să prindă contur.

S-a văzut limpede că atunci când comunitatea se mobilizează, vocea ei devine puternică și imposibil de ignorat.

Determinarea arătată la Jina transmite un mesaj clar: dezvoltarea este rezultatul unui efort comun, iar colaborarea directă cu reprezentanții Guvernului arată că există deschidere pentru proiecte reale, investiții durabile și măsuri care pot îmbunătăți viața oamenilor.

Prezența domnilor miniștri la Jina arată că vocea sibienilor contează.

Continuăm să ne batem pentru fiecare localitate din județ: pentru spitale dotate, pentru condiții sociale corecte, pentru susținerea celor ce aleg să trăiască și muncească aici, acasă, la Sibiu.

Sibiul merită respect, stimă și acțiuni pe măsură.

Împreună vom face diferența!” se arată în comunicatul de presă