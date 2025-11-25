se majorează tariful pentru încărcarea mașinilor electrice la stațiile primăriei sibiu: e dublu!

Tariful pentru încărcarea mașinilor electrice la stațiile primăriei ar urma să se majoreze de anul viitor. Proiectul se află deocamdată în dezbatere publică.

Pe domeniul public al municipiului Sibiu sunt amplasate, în prezent, 15 stații de încărcare vehicule electrice și amenajate 30 de locuri de parcare cu folosință exclusivă pentru încărcarea mașinilor electrice, în următoarele locații:

Parcare Cazarma 90 – 3 stații cu 6 locuri de parcare Parcare Centrul Cultural Ion Besoiu – 1 stație cu 2 locuri de parcare Parcare supraterană Hipodrom – 4 stații cu 8 locuri de parcare Strada 9 Mai/Gară – 2 stații cu 4 locuri de parcare Piața Aurel Vlaicu – 1 stație cu 2 locuri de parcare Strada Vasile Cârlova – 1 stație cu 2 locuri de parcare Strada Rahovei/Aleea Șelimbăr – 1 stație cu 2 locuri de parcare Calea Cisnădiei/Strada Siretului – 1 stație cu 2 locuri de parcare Calea Șurii Mari/Drumul Ocnei – 1 stație cu 2 locuri de parcare

În prezent, la aceste stații de încărcare a mașinilor electrice, se percepe un tarif de 1 leu/kwh (cu TVA inclus). În cazul stațiilor din Cazarma 90 și Hipodrom trebuie achitat și tariful de parcare, respectiv 3 lei/oră la Cazarma 90 și 1,5 lei/oră la Hipodrom.

Având în vedere că, din 1 iulie 2025, a crescut tariful la energia electrică, prețul final facturat de către furnizorul de energie electrică în cazul clienților non-casnici, conform facturilor achitate, este de 1,323 lei/kwh. Din acest motiv, și pentru a putea asigura funcționarea acestor stații, prin asigurarea cheltuielilor cu reparația și mentenanța acestora, municipalitatea propune creșterea tarifelor.

Astfel, din 1 februarie 2026, primăria propune ca tariful pentru încărcarea mașinilor electrice să fie de 2 lei/kwh pentru curent alternativ (AC) și 2,5 lei/kwh pentru încărcarea cu curent continuu (DC).